Bakan Koca açıkladı: Düşük riskli il sayısı 36'ya yükseldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından koronavirüsle mücadele kapsamında yapılan aşılarla ilgili bilgi paylaşımında bulundu.

Düşük riskli il sayısının 36'ya yükseldiğini belirten Bakan Koca, şunları söyledi:

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "KASTAMONU ve KIRŞEHİR düşük riskli iller arasında yerini aldı. Salgın hastalığa karşı karar verip ilk doz aşıyı olma oranları %75'in üzerinde. Haritada iki şehrimiz daha Mavi. Düşük riskli il sayımız 36'ya yükseldi." açıklamasında bulundu.



"AŞI İLE BAŞARACAĞIZ"

Bakan Koca ayrıca, "Kayıplarımız var. Salgın hastalık bizi sevdiklerimizden zamansız ayırıyor. Dikkatli ve tedbirli olmalıyız. Aşı ile başaracağız" uyarısında bulundu.