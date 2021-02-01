Bakan Gül'den yeni anayasa açıklaması

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni Anayasa açıklamaları sonrası sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Bakan Gül'ün açıklamaları şöyle:

Sayın Cumhurbaşkanımızın yeni anayasa vurgusu hepimiz için heyecan verici bir müjdedir. Hukuk reformumuzun temel hedeflerinden biri olan yeni, sivil ve demokratik bir anayasayı hayata geçirmek; geleceğimize, çocuklarımıza bırakacağımız en değerli miras olacaktır.