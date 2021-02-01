Bakan Gül'den yeni anayasa açıklaması
Adalet Bakanı Gül: "Sayın Cumhurbaşkanımızın yeni anayasa vurgusu hepimiz için heyecan verici bir müjdedir. Hukuk reformumuzun temel hedeflerinden yeni, sivil, demokratik anayasayı hayata geçirmek, çocuklarımıza bırakacağımız en değerli miras olacak." dedi.
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni Anayasa açıklamaları sonrası sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Bakan Gül'ün açıklamaları şöyle:
Sayın Cumhurbaşkanımızın yeni anayasa vurgusu hepimiz için heyecan verici bir müjdedir. Hukuk reformumuzun temel hedeflerinden biri olan yeni, sivil ve demokratik bir anayasayı hayata geçirmek; geleceğimize, çocuklarımıza bırakacağımız en değerli miras olacaktır.
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