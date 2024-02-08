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08 Şubat 2024 Perşembe 15:25:00 - Güncelleme:08 Şubat 2024 Perşembe 15:25:00

Bakan Fidan, KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu ile Ankara'da görüştü

Kaynak: AA

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile Ankara'da bir araya geldi.

Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bakanımız Hakan Fidan, Ankara'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile görüştü." ifadesine yer verildi.

Etiketler : hakan fidan kuzey kıbrıs türk cumhuriyeti tahsin ertuğruloğlu
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