Bakan Fidan, KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu ile Ankara'da görüştü
Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile Ankara'da bir araya geldi.
Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bakanımız Hakan Fidan, Ankara'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile görüştü." ifadesine yer verildi.
Bakanımız @HakanFidan, Ankara'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile görüştü. pic.twitter.com/MnxamUu5xh— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) February 8, 2024
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