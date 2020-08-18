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18 Ağustos 2020 Salı 15:07:00 - Güncelleme:18 Ağustos 2020 Salı 15:37:00

Bakan Çavuşoğlu, AB Komisyon Başkan Yardımcısı Josep Borrell ile görüştü

Kaynak: AA

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi/AB Komisyon Başkan Yardımcısı Josep Borrell Fontelles ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi/AB Komisyon Başkan Yardımcısı Josep Borrell Fontelles ile görüştü

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