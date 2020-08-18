18 Ağustos 2020 Salı 15:07:00 - Güncelleme:18 Ağustos 2020 Salı 15:37:00
Bakan Çavuşoğlu, AB Komisyon Başkan Yardımcısı Josep Borrell ile görüştü
Kaynak: AA
ABONE OL
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi/AB Komisyon Başkan Yardımcısı Josep Borrell Fontelles ile görüştü.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi/AB Komisyon Başkan Yardımcısı Josep Borrell Fontelles ile görüştü
Karantinada olması gerekirken çiğ köfte satışı yaparken yakalanan vatandaşın savunması pes dedirtti: : Ağrım sızım yok ki
- İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge: 81 ilde geniş çaplı koronavirüs denetimi yapılacak
- Bakan Çavuşoğlu, AB Komisyon Başkan Yardımcısı Josep Borrell ile görüştü
- Trabzon'da şarbon şüphesi: 1 mahalle karantinaya alındı
- AK Parti MYK, Başkan Erdoğan başkanlığında toplandı
- Yunan'ı Rum'u hoplatan Oruç Reis'le ilgili AK Partili Turan'dan flaş sözler: Türkiye'nin varlığını sorgulamak akla aykırı
- İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan muhalefete Joe Biden tepkisi: Neden sustunuz?