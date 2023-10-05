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05 Ekim 2023 Perşembe 14:06:00 - Güncelleme:05 Ekim 2023 Perşembe 14:06:00

Bakan Bolat açıkladı: Otomotivde indirimler var, emlakta da yüksek fiyat köpüğü kalktı

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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Oto piyasasında hem ikinci el satışlarda hem sıfır araba satışlarında bolluk meydana geldi. Fiyatlarda yüzde 15'e varan düşüşler var. Bayiler artık stoklardaki arabaları ortaya çıkardı." dedid.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Oto piyasasında hem ikinci el satışlarda hem sıfır araba satışlarında bolluk meydana geldi. Fiyatlarda yüzde 15'e varan düşüşler var. Bayiler artık stoklardaki arabaları ortaya çıkardı." dedid.

Bayilerin de kampanyalara başladığını belirten Bolat, şunları ifade etti:

Yıl sonuna kadar sıfır araç satışlarında modellerine ve markalarına göre yüzde 10 ila 20 arasında indirim kampanyaları görmeye başladık, başlayacağız. Bu piyasaların düzelmesi için rasyonel ve istikrarlı bir şekilde işlemesi için çok iyi. Rekabetçiliği yeniden kazanmış olduk. Rekabetle birlikte fiyat düşüşleri de beraberinde gelecek.

"BÜTÜN MARKETLERDEN BÜYÜK BİR İNDİRİM KAMPANYASI BEKLİYORUZ"

Emlakta da ciddi anlamda satış fiyatlarında köpüğün ortadan kalktığını gözlemliyoruz, piyasayı denetliyoruz. Gıda perakendecileri ile de toplantılar yaptık. Onların da uygulamaları ile alakalı yanlış bulduklarımız noktasında denetimlerimizi arttırdık. Onlardan da indirim bekliyoruz. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında bütün marketlerden büyük bir indirim kampanyası bekliyoruz

Etiketler : ikinci el fiyat düşüşü sıfır araba bolluğu bayi stokları Emlak
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