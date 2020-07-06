Bakan Akar İtalya Savunma Bakanı ile görüşecek
Milli Savunma Bakanı Akar, resmi ziyaret kapsamında Türkiye'ye gelecek İtalya Savunma Bakanı Guerini ile yarın bir araya gelecek.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yarın İtalya Savunma Bakanı Lorenzo Guerini ile bir araya gelecek.
Edinilen bilgiye göre, İtalya Savunma Bakanı Guerini, resmi ziyaret kapsamında yarın Türkiye'de olacak.
Milli Savunma Bakanı Akar'ın beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile yaptığı Libya ziyaretinin hemen ardından gerçekleşecek bu görüşmede, Libya başta olmak üzere bölgesel konuların yanı sıra iki ülke arasındaki savunma ve güvenlik iş birliği konularının ele alınması bekleniyor.
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