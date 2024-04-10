Bahçeli'den Akşener'e çağrı
MHP Genel Başkanı Bahçeli, İYİ Parti'nin olağanüstü seçimli kongresi öncesinde Meral Akşener'e çağrı yaptı. Bahçeli, "Önümüzdeki siyasi istikrarı, siyasi partilerdeki istikrarla ilişkilendirerek sayın Meral Akşener'in ayrışma kararından vazgeçerek partinin başında devamında, onunla beraber aday olmak isteyen insanların etrafında kenetlenerek Türkiye'nin etrafında kenetlenmesi gerektiğini düşünmekteyim." dedi.
Alpaslan Türkeş'in kabrini ziyaret eden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli açıklama yaptı.
Bahçeli'nin açıklamalarından satırbaşları:
Büyük Türk milletinin Ramazan Bayramını tebrik ediyor sağlık ve sıhhatler diliyorum.
Türkiye'nin birliğe ve beraberliğe büyük ihtiyacı vardır.
Siyasi partilerimiz, siyasi istikrarı önce kurumlarında sağlamalıdır.
Siyasi partilerimizde bir karmaşa, bir çatışma, aşırı derecede fitne fesat ve iftiralarla yalan sömürüsü yapılmaktadır. Bu gidişat iyi değildir. Önümüzdeki günlerde siyasi partilerimiz siyasi istikrarı önce kendi kurumlarında sağlamalıdır.