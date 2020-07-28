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28 Temmuz 2020 Salı 20:08:00 - Güncelleme:28 Temmuz 2020 Salı 20:08:00

Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasına ilişkin CİMER'e 'memnuniyet' mesajları gönderildi

Kaynak: AA

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Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden ibadete açılması dolayısıyla vatandaşlar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezine (CİMER) memnuniyet ve teşekkürlerini ifade eden mesajlar gönderdi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezine (CİMER) binlerce mesaj geldiğini belirterek, "Sevinç ve gurur dolu binlerce mesaj için necip milletimize teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

VATANDAŞLARDAN GELEN MESAJLAR

Altun'un yaptığı paylaşımda, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden ibadete açıldığı günü "muhteşem bir gün" olarak nitelendiren bir vatandaş, mesajında şunlara yer verdi:

"Bugün muhteşem bir gün, Ayasofya'da namaz kılınıyor ve ben evimde 3 evladımla beraber ağlıyorum. Bize bu duyguları yaşatan Sayın Recep Tayyip Erdoğan Başkanıma teşekkürlerimizi iletiyoruz. Rabbim başımızdan eksik etmesin, ömrü uzun olsun. Türkiye'nin buralara gelmesi bizim için belki de rüyadan öteydi ama doğru olan, gerçek oldu. Allah'ım sen rahmetini Müslümanların üzerinden eksik etme. Sayın Başkanım; sizi çok seviyoruz. Çocuklarım Aylanaz, Rabia ve Baybars'ın selamlarıyla..."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden açılmasını onaylamasıyla Müslümanları büyük bir sevince boğduğunu ifade eden bir başka vatandaş ise şunları belirtti:

"Ecdadımızın emanetini aslına rucu ettirerek, tarihimize ve ecdadımıza karşı sorumluluğumuzu da sizin sayenizde yerine getirmiş bulunuyoruz. Ayasofya'ya gidip gizlice 2 rekat namaz kılıp açılması için dua ettiğimiz, dualar önce Allah'ın sonra sizin sayenizde yerini bulmuştur. Rabbim sizlere hayırlı uzun ömürler versin, başımızdan eksik etmesin. Millete hizmet yolunda nice hizmetler yapmayı nasip etsin. Sizlerle ahirette Peygamberimize beraber komşu olmayı nasip eylesin. Dünya gözü ile de bir araya gelmeyi rabbim lütfeylesin. Ölene kadar davan davamızdır."

Ayrıca İletişim Başkanlığınca, Türkçe ve İngilizce dillerinde açılan "ayasofyacamii.gov.tr" internet sitesinin "Gönüllerde Ayasofya" bölümünde de vatandaşların duygularına yer verildi.

Sitede, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin tarihi, statüsü, uluslararası hukuk boyutu, İstanbul'un Fethi ve Ayasofya ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılış konuşması da bulunuyor.

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