Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi güvenli ellere emanet
Kaynak: AA
86 yıl sonra ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde görevlendirilen imam ve müezzinler, ulusal ve uluslararası çevrelerdeki İslam hukuku çalışmalarıyla, Kuran-ı Kerim'i güzel okuma yarışmalarında dünya birincilikleriyle tanınıyor.
Bugün kılınan cuma namazıyla 86 yıl sonra ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde görevlendirilen imam ve müezzinler, ulusal ve uluslararası çevrelerdeki İslam hukuku çalışmalarıyla, Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışmalarında dünya birincilikleriyle tanınıyor.
İstanbul'un fethine kadar 916 yıl kilise, 1453'ten 1934'te alınan kararla müze oluncaya dek cami olarak kullanılan, 86 yıl müze olarak hizmet veren Ayasofya'da milletin onlarca yıllık hasreti sona erdi. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Danıştay kararı ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasının ardından bugün kılınan cuma namazı ile birlikte ibadete açıldı.
Diyanet İşleri Başkanlığının din hizmetlerini, Kültür ve Turizm Bakanlığının ise restorasyon, konservasyon ve koruma faaliyetlerini yürüteceği cami için 3 imam ve 5 müezzin görevlendirildi.
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- Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi güvenli ellere emanet