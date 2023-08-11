Arnavutköy'deki cam üretim tesisinde yangın çıktı.



Yassıören Mahallesi'ndeki Akpınar Sanayi Bölgesi Bayındır Caddesi'nde 5 bin metrekare alana kurulu 4 katlı cam üretim tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.