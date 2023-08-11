Arnavutköy'deki cam üretim tesisinde yangın
Kaynak: AA
Arnavutköy Akpınar Sanayi Bölgesi'nde bulunan 5 bin metrekare alana kurulu 4 katlı cam üretim fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle büyük bir yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin dört bir yandan söndürme çalışmaları sürüyor. Yangında ölü ve yaralı bulunmuyor.
Arnavutköy'deki cam üretim tesisinde yangın çıktı.
Yassıören Mahallesi'ndeki Akpınar Sanayi Bölgesi Bayındır Caddesi'nde 5 bin metrekare alana kurulu 4 katlı cam üretim tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
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