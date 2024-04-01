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01 Nisan 2024 Pazartesi 19:00:00 - Güncelleme:01 Nisan 2024 Pazartesi 19:00:00

Ardahan Çıldır'da oylar üçüncü kez sayılacak

Kaynak: TRT Haber

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Ardahan'ın Çıldır ilçesindeki seçimlerde kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti ve CHP adayları 452'şer oy aldı. Yapılan itiraz sonucu oylar yeniden sayıldı, CHP adayı 2 oy öne geçti, bu kez AK Parti itiraz etti. Yenilenen sayımla oy farkı bu kez CHP lehine bire düştü. Son olarak iki partinin itiraz ettiği sonuçları, İl Seçim Kurulu açıklayacak.

Türkiye, 5 yıl boyunca kentleri yönetecek yerel yöneticilerini seçti. Oy sayımının ardından partilerin itiraz süreci devam ediyor.

İlginç seçim sonuçlarından biri ise Ardahan'ın Çıldır ilçesinde yaşanıyor.

Kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti adayı Kemal Yakup Azizoğlu ve CHP adayı Nurettin Aygün 452'şer oy aldı.

Partilerin itirazı üzerine yeniden sayım yapıldı. CHP adayı Aygün 2 oy öne geçti. Bu kez AK Parti oyların yeniden sayılmasını istedi.

İlçe seçim kurulu tarafından oylar yeniden sayıldı ve CHP lehine oy farkı bire indi.

İki partinin de itiraz ettiği sonucu İl Seçim Kurulu açıklayacak.

Etiketler : Ardahan Çıldır YEREL SEÇİM
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