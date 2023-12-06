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06 Aralık 2023 Çarşamba 10:51:00 - Güncelleme:06 Aralık 2023 Çarşamba 10:51:00

Ankara'da üniversite servis otobüsü devrildi! Yaralılar var

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Ankara'da üniversite servis otobüsü devrildi. İlk belirlemelere göre çok sayıda yaralı olduğu aktarıldı.

Ankara'da üniversite servis otobüsü devrildi. İlk belirlemelere göre çok sayıda yaralı olduğu aktarıldı.

Etiketler : kaza ankara servis
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