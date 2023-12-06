06 Aralık 2023 Çarşamba 10:51:00 - Güncelleme:06 Aralık 2023 Çarşamba 10:51:00
Ankara'da üniversite servis otobüsü devrildi! Yaralılar var
Ankara'da üniversite servis otobüsü devrildi. İlk belirlemelere göre çok sayıda yaralı olduğu aktarıldı.
Ankara'da üniversite servis otobüsü devrildi. İlk belirlemelere göre çok sayıda yaralı olduğu aktarıldı.
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