  • BIST
    118885
  • Dolar
    6,8498
  • Euro
    7,9549
  • Altın
    417,3750
İstanbul
21 / 29
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Orka Holding, Avrupa ve Orta Doğu'da 8 yeni mağaza açacak
FİSKOBİRLİK'ten üreticilere çağrı
Tonlarca süt kadın eliyle ekonomiye kazandırılıyor
Burak Yılmaz'dan Beşiktaş'a veda mesajı
Hindistan'da son 24 saatte rekor sayıda vak'a
Çiller: Bugün milletin dediği olmuştur. Vuslat günüdür
Ayasofya Camii 86 yıl sonra ibadete açıldı: İlk namaza 350 bin kişi katıldı
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde ilk ezan
İsrail ordusu: Suriye sınırı yakınından patlama sesleri duyuldu
Türk füzeleri Yunanistan'ı korkuttu! Dikkatli olmalıyız
Ali Erbaş, Ayasofya'da hutbeyi elinde kılıçla okudu
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi güvenli ellere emanet
"Kuşlar gibi uçuyorum ve sevinçliyim"
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde Kur'an-ı Kerim okudu
Fransız siyaseti İslamofobiden İslam ve Müslüman karşıtlığına evriliyor
Mavi Nil sorunu Türkiye-Etiyopya stratejik ortaklığını güçlendirir mi?
Yunanistan'da Ayasofya yası: Bayraklar yarıya indi
Ünlü boksör ringe geri dönüyor
Borsa çöker diyenler çekildi kalanlar kazanıyor
Elektirikte yeni dönem! Ağustos'ta başlıyor
Rusya'dan Türkiye açıklaması! Tarih verildi
Almanya'dan Türkiye'ye turizm mesajı: Adım adım açılabilir
Ekonomik krizde olan Lübnan, Arap ülkelerinden destek alamadı
Siyah incir ihracatında hedef 60 milyon dolar
24 Temmuz 2020 Cuma 12:58:00 - Güncelleme:24 Temmuz 2020 Cuma 12:58:00

Almanya'dan Türkiye'ye turizm mesajı: Adım adım açılabilir

Kaynak: AA

ABONE OL

Almanya ile Türkiye arasındaki turizm görüşmelerinin ardından iki ülke arasndaki turist trafiğinin yeniden başlatılması adına Berlin yönetiminden açıklama geldi. Hükümetinin turizm sorumlusu Thomas Bareiß, Türkiye'ye seyahat uyarısının kalkabileceği yönünde açıklamada bulundu.

Alman hükümetinin turizm sorumlusu Thomas Bareiß, Almanya'nın Türkiye'ye yönelik seyahat uyarısının adım adım kaldırabileceğini söyledi.

"ADIM ADIM AÇMAMIZ GEREKİR"

Alman DW'de yayınlanan habere göre. Bayern 2 radyo kanalına mülakat veren Thomas Bareiß, "Ege Bölgesi, İzmir, Antalya ya da Bodrum gibi yerlerde enfeksiyon oranlarının düşük olması halinde, adım adım açmamız gerekir" dedi.

Bareiß, koronavirüs vaka sayılarının düşük kalması halinde hükümetin "daha uzun süreli seyahat uyarılarında bulunması için de bir gerek olmayacağını" ifade etti.

DÖNÜŞ ÖNCESİNDE 110 LİRAYA TEST

Hükümet yetkilisi, Federal Sağlık Bakanı ile eyalet sağlık bakanlarının yaptığı toplantıda gündeme gelen Almanya'daki havalimanlarında koronavirüs testi uygulaması başlatılması konusuna da değindi. Bu uygulamayı son derece önemli bulduğunu belirten Bareiß, Türkiye'ye seyahat edenlerin de Almanya'ya dönmeden önce orada test yaptırması gerektiğine dikkat çekti. Konuyla ilgili Ankara ile temasların devam ettiğini belirten Bareiß, yeni enfeksiyon zincirlerinin oluşmaması için güvence sağlamanın önemine dikkat çekti.

Türkiye'de yurt dışına gidecek olanlar, PCR testini 110 TL karşılığında yaptırabiliyor. Almanya'da test yaptırmayan ya da korona pozitif olan kişiler 14 gün süreyle karantina altına alınıyor.

31 AĞUSTOS'TA SONA ERİYOR

Alman Dışişleri'nin Alman vatandaşlarına yönelik turistik seyahat uyarısı sadece Avrupa Birliği ülkeleri, İzlanda, Liechtenstein, Norveç, İsviçre, Büyük Britanya, Andorra, Monaco, San Marino ve Vatikan'ı kapsamıyor. Türkiye'nin de aralarında diğer tüm ülkeler için yapılan uyarının geçerlilik süresi 31 Ağustos tarihinde doluyor.

Türkiye, aynı zamanda ABD, Brezilya ve Rusya gibi ülkelerle birlikte Robert Koch Ensitüsü'nün riskli ülkeler listesinde bulunuyor.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER