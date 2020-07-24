Almanya'dan Türkiye'ye turizm mesajı: Adım adım açılabilir

Alman hükümetinin turizm sorumlusu Thomas Bareiß, Almanya'nın Türkiye'ye yönelik seyahat uyarısının adım adım kaldırabileceğini söyledi.

"ADIM ADIM AÇMAMIZ GEREKİR"

Alman DW'de yayınlanan habere göre. Bayern 2 radyo kanalına mülakat veren Thomas Bareiß, "Ege Bölgesi, İzmir, Antalya ya da Bodrum gibi yerlerde enfeksiyon oranlarının düşük olması halinde, adım adım açmamız gerekir" dedi.

Bareiß, koronavirüs vaka sayılarının düşük kalması halinde hükümetin "daha uzun süreli seyahat uyarılarında bulunması için de bir gerek olmayacağını" ifade etti.

DÖNÜŞ ÖNCESİNDE 110 LİRAYA TEST

Hükümet yetkilisi, Federal Sağlık Bakanı ile eyalet sağlık bakanlarının yaptığı toplantıda gündeme gelen Almanya'daki havalimanlarında koronavirüs testi uygulaması başlatılması konusuna da değindi. Bu uygulamayı son derece önemli bulduğunu belirten Bareiß, Türkiye'ye seyahat edenlerin de Almanya'ya dönmeden önce orada test yaptırması gerektiğine dikkat çekti. Konuyla ilgili Ankara ile temasların devam ettiğini belirten Bareiß, yeni enfeksiyon zincirlerinin oluşmaması için güvence sağlamanın önemine dikkat çekti.

Türkiye'de yurt dışına gidecek olanlar, PCR testini 110 TL karşılığında yaptırabiliyor. Almanya'da test yaptırmayan ya da korona pozitif olan kişiler 14 gün süreyle karantina altına alınıyor.

31 AĞUSTOS'TA SONA ERİYOR

Alman Dışişleri'nin Alman vatandaşlarına yönelik turistik seyahat uyarısı sadece Avrupa Birliği ülkeleri, İzlanda, Liechtenstein, Norveç, İsviçre, Büyük Britanya, Andorra, Monaco, San Marino ve Vatikan'ı kapsamıyor. Türkiye'nin de aralarında diğer tüm ülkeler için yapılan uyarının geçerlilik süresi 31 Ağustos tarihinde doluyor.

Türkiye, aynı zamanda ABD, Brezilya ve Rusya gibi ülkelerle birlikte Robert Koch Ensitüsü'nün riskli ülkeler listesinde bulunuyor.