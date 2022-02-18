Akdeniz'de can pazarı!

Yunanistan'ın Igoumenitsa Limanı'ndan, İtalya'nın Brindisi Limanı'na gitmek üzere yolan çıkan bir feribotta yangın çıktığı bildirildi.

Yunan Devlet Ajansı AMNA'nın haberine göre, yangın çıkan İtalyan bayraklı feribotun garaj bölümünde iki kişinin mahsur kaldığı belirlendi. Mahsur kalan kişiler için üç helikopterin de katıldığı kurtarma çalışması başlatıldı.

Yunan devlet televizyonu ERT muhabiri, feribottan kurtarılanlar arasında Türk yolcuların da bulunduğunu belirtti.

Denizcilik Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, gemide bulunan toplam 290 yolcu ve mürettebattan 21'i Yunan vatandaşı.

İtalya'nın da destek verdiği kurtarma çalışmaları sonucu, Yunanistan'ın Kerkira Adası'na götürülen yolcuların kimlik tespit ve sayım çalışmaları başlatıldı.

Hafif yaralı üç kişi, Kerkira Hastanesi'nde tedaviye alındı.

İtalya Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamada, feribotun Arnavutluk sularına doğru sürüklendiği bildirildi.

Açıklamada, İtalya Sahil Güvenliğine ait ATR42 model devriye uçağının da geminin bulunduğu bölgede devriye uçuşu yaptığı belirtildi.