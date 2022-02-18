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18 Şubat 2022 Cuma 14:58:00 - Güncelleme:18 Şubat 2022 Cuma 14:58:00

Akdeniz'de can pazarı! Yanan gemide 24 Türk vatandaşı var

Kaynak: AA

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İtalya'ya gitmek için yola çıkan gemi Yunanistan sınırları içinde alev aldı. Yanan gemide 237 yolcu ve 51 mürettebatın olduğu açıklandı. Öte yandan Akdeniz'de yanan İtalyan yolcu gemisinde 24 Türk vatandaşı olduğu bildirildi. Olayda can kaybı yok.

Yunanistan'ın Igoumenitsa Limanı'ndan, İtalya'nın Brindisi Limanı'na gitmek üzere yolan çıkan bir feribotta yangın çıktığı bildirildi.

Yunan Devlet Ajansı AMNA'nın haberine göre, yangın çıkan İtalyan bayraklı feribotun garaj bölümünde iki kişinin mahsur kaldığı belirlendi. Mahsur kalan kişiler için üç helikopterin de katıldığı kurtarma çalışması başlatıldı.

Yunan devlet televizyonu ERT muhabiri, feribottan kurtarılanlar arasında Türk yolcuların da bulunduğunu belirtti.

Denizcilik Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, gemide bulunan toplam 290 yolcu ve mürettebattan 21'i Yunan vatandaşı.

İtalya'nın da destek verdiği kurtarma çalışmaları sonucu, Yunanistan'ın Kerkira Adası'na götürülen yolcuların kimlik tespit ve sayım çalışmaları başlatıldı.

Hafif yaralı üç kişi, Kerkira Hastanesi'nde tedaviye alındı.

İtalya Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamada, feribotun Arnavutluk sularına doğru sürüklendiği bildirildi.

Açıklamada, İtalya Sahil Güvenliğine ait ATR42 model devriye uçağının da geminin bulunduğu bölgede devriye uçuşu yaptığı belirtildi.

Etiketler : Igoumenitsa Limanı İtalya Sahil Güvenliği Kerkira Hastanesi
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