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11 Ocak 2022 Salı 15:07:00 - Güncelleme:11 Ocak 2022 Salı 15:28:00

Akçakale'deki terör saldırısı sonrası PKK/YPG'ye ağır darbe!

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Akçakale'deki terör saldırısının ardından başlatılan operasyon hakkında bilgi veren Milli Savunma Bakanı Akar, 'PKK/YPG hedeflerini güçlü şekilde vuruyoruz. Bugüne kadar 22 terörist etkisiz hale getirildi' dedi.

Akar, AA muhabirinin Akçakale'de 3 askerin şehit olduğu terör saldırısının ardından başlatılan operasyonlara ilişkin sorusunu yanıtladı.

Hain saldırının ardından gerekli operasyonların hemen başlatıldığını vurgulayan Akar, şunları söyledi:

"Sınırlarımızın ötesinde planlı yapılan bu saldırılar tahammül sınırımızı zorlar hale gelmiştir.

Şehitlerimizin kanları yerde bırakılmadı, bırakılmayacak. PKK/YPG hedeflerini güçlü şekilde vurduk, bundan sonra da vurmaya devam edeceğiz. Bugüne kadar 22 terörist etkisiz hale getirildi. Bu sayının daha da artacağını değerlendiriyoruz.

Cezalandırma operasyonlarımız artan bir şiddet ve tempoda sürecek. Bütün muhataplarımızın mutabakatlar kapsamındaki sorumluluklarını yerine getirmesini beklediğimizi bir kez daha ifade ediyoruz. Şehitlerimize tekrar Allah'tan rahmet, ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve aziz milletimize başsağlığı diliyoruz."

Etiketler : Akçakale Türk Silahlı Kuvvetlerimi PKK/YPG
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