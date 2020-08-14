Kritik gelişme: Bakan Akar ve komutanlar, Donanma Komutanlığı'nda incelemelerde bulunuyor
Kaynak: IHA
Milli Savunma Bakanı Akar ve TSK komuta kademesi Oruç Reis araştırma gemisine refakat eden askeri gemilerin komuta edildiği Donanma Komutanlığında incelemelerde bulunuyor
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK komuta kademesi, Oruç Reis araştırma gemisine refakat eden askeri gemilerin komuta edildiği Donanma Komutanlığında inceleme ve denetlemelerde bulunuyor.
Milli Savunma Bakanı Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile Donanma Komutanlığına geldi.
Yüksek Askeri Şura kararları kapsamında 30 Ağustos itibarıyla oramiralliğe terfi eden Donanma Komutanı Koramiral Ercüment Tatlıoğlu ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Akar, Oruç Reis araştırma gemisine refakat eden askeri gemilerin komuta edildiği Donanma Komutanlığında inceleme ve denetlemelerde bulunuyor.
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