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AK Partili Özdemir'den İmamoğlu'na 'vaat' tepkisi... "Verdiği sözler kayboldu"
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12 Temmuz 2023 Çarşamba 23:03:00 - Güncelleme:12 Temmuz 2023 Çarşamba 23:03:00

AK Partili Özdemir'den İmamoğlu'na 'vaat' tepkisi... "Verdiği sözler kayboldu"

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AK Partili Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, CHP yönetimindeki İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterdi. İBB Meclisi'nde konuşan AK Partili Özdemir, İBB Başkanı İmamoğlu'nun seçimlerden önce vaat ettiklerini yapmamasına tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından da bir video paylaşan AK Partili Özdemir, paylaşımına "Yapacağız dedikleri birçok şeyi yapmadıkları gibi verdikleri sözler de mürekkep gibi uçtu ve kayboldu." notunu düştü.

İBB Meclisi'nde Ekrem İmamoğlu'nun yerine getirmediği vaatlerine tepki gösterildi.

AK Partili Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'Nun yerine getirmediği vaatlerine tepki gösterdi.

İBB Meclisi'ndeki kürsüden seslenen AK Partili Özdemir, İmamoğlu'nun yerine getirmediği vaatlerini gündeme getirerek tepki gösterdi.

O anları sosyal medya hesabından paylaşan AK Partili Özdemir, "Göreve gelmeden önce verilen sözler bir bir unutuldu ve geriye İstanbul halkının ulaşımda yaşadığı sıkıntılar kaldı. Yapacağız dedikleri birçok şeyi yapmadıkları gibi verdikleri sözler de mürekkep gibi uçtu ve kayboldu." notunu düştü.

Etiketler : Abdullah Özdemir Ekrem İmamoğlu AK Parti CHP Bağcılar Belediye Başkanı İBB Başkanı
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