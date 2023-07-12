AK Partili Özdemir'den İmamoğlu'na 'vaat' tepkisi... "Verdiği sözler kayboldu"
AK Partili Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, CHP yönetimindeki İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterdi. İBB Meclisi'nde konuşan AK Partili Özdemir, İBB Başkanı İmamoğlu'nun seçimlerden önce vaat ettiklerini yapmamasına tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından da bir video paylaşan AK Partili Özdemir, paylaşımına "Yapacağız dedikleri birçok şeyi yapmadıkları gibi verdikleri sözler de mürekkep gibi uçtu ve kayboldu." notunu düştü.
İBB Meclisi'nde Ekrem İmamoğlu'nun yerine getirmediği vaatlerine tepki gösterildi.
AK Partili Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'Nun yerine getirmediği vaatlerine tepki gösterdi.
İBB Meclisi'ndeki kürsüden seslenen AK Partili Özdemir, İmamoğlu'nun yerine getirmediği vaatlerini gündeme getirerek tepki gösterdi.
O anları sosyal medya hesabından paylaşan AK Partili Özdemir, "Göreve gelmeden önce verilen sözler bir bir unutuldu ve geriye İstanbul halkının ulaşımda yaşadığı sıkıntılar kaldı. Yapacağız dedikleri birçok şeyi yapmadıkları gibi verdikleri sözler de mürekkep gibi uçtu ve kayboldu." notunu düştü.
Göreve gelmeden önce verilen sözler bir bir unutuldu ve geriye İstanbul halkının ulaşımda yaşadığı sıkıntılar kaldı.— Abdullah Özdemir (@abdullahozdemir) July 12, 2023
"Yapacağız" dedikleri birçok şeyi YAPMADIKLARI gibi verdikleri sözler de mürekkep gibi uçtu ve kayboldu. pic.twitter.com/e3P4orUQr2
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