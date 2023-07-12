AK Partili Özdemir'den İmamoğlu'na 'vaat' tepkisi... "Verdiği sözler kayboldu"

İBB Meclisi'nde Ekrem İmamoğlu'nun yerine getirmediği vaatlerine tepki gösterildi.

AK Partili Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'Nun yerine getirmediği vaatlerine tepki gösterdi.

İBB Meclisi'ndeki kürsüden seslenen AK Partili Özdemir, İmamoğlu'nun yerine getirmediği vaatlerini gündeme getirerek tepki gösterdi.

O anları sosyal medya hesabından paylaşan AK Partili Özdemir, "Göreve gelmeden önce verilen sözler bir bir unutuldu ve geriye İstanbul halkının ulaşımda yaşadığı sıkıntılar kaldı. Yapacağız dedikleri birçok şeyi yapmadıkları gibi verdikleri sözler de mürekkep gibi uçtu ve kayboldu." notunu düştü.