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02 Nisan 2024 Salı 00:32:00 - Güncelleme:02 Nisan 2024 Salı 00:32:00

AK Parti MYK bugün toplanacak! Masada seçim sonuçları olacak

Kaynak: TRT Haber

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AK Parti'de seçim sonrası ilk Merkez Yürütme Kurulu (MYK) bugün toplanacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak toplantıda seçim sonuçlarının değerlendirilmesi bekleniyor.

AK Parti MYK toplantısının ana gündemi yerel seçim sonuçları olacak.

Başkan Erdoğan'ın başkanlık edeceği toplantıda sonuçlar değerlendirilecek.

Önceki seçimlerle il il, ilçe ilçe karşılaştırma yapılacak. Bu kapsamda toplantıda, Yerel Yönetimler, Seçim İşleri ve Teşkilat başkanlığının da sunum yapması bekleniyor.

MYK toplantısının ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, hem gündeme hem de toplantıya ilişkin açıklama yapacak.

Etiketler : AK Parti MYK toplantısı seçim sonuçları Recep Tayyip Erdoğan
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