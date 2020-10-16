AK Parti Milletvekili Markar Esayan hayatını kaybetti

Bir süredir tedavi gören AK Parti İstanbul Milletvekili gazeteci-yazar Markar Esayan 51 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberi AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş sosyal medya hesabından duyurdu.

Numan Kurtulmuş mesajında şu ifadeleri kullandı:

Ülkemizin demokratikleşme mücadelesine ilkeli ve şahsiyetli duruşuyla katkı sağlayan, Türkiye sevdalısı, İstanbul Milletvekilimiz, kıymetli arkadaşımız Markar Eseyan'ın vefatı nedeniyle derin bir üzüntü yaşıyoruz. Başımız sağolsun. pic.twitter.com/xspHusDgf4 — Numan KURTULMUŞ (@NumanKurtulmus) October 16, 2020

HASTALIKLA MÜCADELESİNİ BÖYLE ANLATMIŞTI

Bir süredir mide kanseri tedavisi gören Esayan, yaşadığı süreci köşe yazarlığını üstlendiği Akşam gazetesinde şöyle anlatmıştı:

"Tabii ki bu bir süreç; kesin bir şey söylemek mümkün değil. Yaşamaya devam edecek ve tevekkülü elden bırakmayacağız. Olgunluğu abartarak okuyanların sinirlerini bozmak istemem; tabii ki önce dünyam başıma yıkılır gibi oldu. Bunlar son derece insani tepkiler… Ancak bu durumu hızlıca üzerimden sıyırıp atarak yapılması gerekenlere odaklandım. Hani Thomas More idam edilmeden hemen önce kızına 'Üzülme kızım, insanın kellesinin uçmasıyla başına kötü bir şey gelmez' demiş ya, hastalığın ve ölüm riskinin beni tozlaştırmasına izin vermemeye çalıştım.

Tabii böyle durumlarda aile çok önemli. Ben de bu konuda şanslıyım. Bu vesileyle kız kardeşim, ablam, kız arkadaşım ve dostlarıma çok ama çok teşekkür ediyorum. Onlar hem benim için üzüldüler, hem bana baktılar, hem de birçok angarya ile uğraştılar. Sayısız mesaj, telefon aldım, alıyorum. Herkese çok minnettarım. Her şerde bir hayır vardır. Ben de onu bulmaya çalışacağım."

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, gördüğü tedavi nedeniyle 9 Şubat'ta Esayan'ı evinde ziyaret etmişti.

MARKAR ESAYAN KİMDİR?

Markar Esayan, İlköğretimi Özel Bomonti Ermeni Katolik İlköğretim Okulu'nda, liseyi ise Özel Getronagan Ermeni Lisesi'nde bitirdi. 1995 yılında Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde lisans eğitimini tamamladı. Yüksek lisansını İstanbul Bilgi Üniversitesi Kültürel İncelemeler bölümünde yaptı.

1997 yılından itibaren aralıklarla yazdığı Agos gazetesinde 2001 yılından itibaren “Dar Kapı” başlığı altında köşe yazıları kaleme almaya başladı. İstanbul Kültür Üniversitesi Küresel Siyasal Eğilimler Merkezi (GPOT) tarafından "2013 Yılı Türkiye-Ermenistan Gazetecilik Ödülü"ne değer görüldü. Çeşitli sivil toplum kuruluşlarında yer aldı. Hilal TV kanalındaki "Gayriresmî" isimli tartışma programı ile 2011 Yılı Medya Etik Ödülü'nü kazandı.

Taraf gazetesi yayın koordinatörlüğü ve aynı gazetede köşe yazarlığı görevinde bulunan Esayan, gazetede geçici olarak genel yayın yönetmenliği de yaptı. Kısa süreli olarak Akşam ve Star gazetelerinde de köşe yazarlığı yaptı.

Markar Esayan'ın ilk romanı, “Şimdinin Dar Odası” 2004 yılında İnkılâp Kitabevi Büyük Ödülü’nü aldı ve 2005 yılında okuyucuya ulaştı. İkinci romanı "Karşılaşma" ise Ekim 2007'de okuyucularla buluştu.

TBMM'ye 15, 16 ve 17. dönemde İstanbul AK Parti milletvekili olarak girdi. 2018 yılından itibaren TBMM Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Başkanvekili görevini yürüttü.

Eseyan'a 2019'da mide kanseri teşhisi konmuştu.