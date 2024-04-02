VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Başkan Erdoğan, Ankara'da bir kafede vatandaşlarla sohbet etti
Başkan Erdoğan, TBMM'deki iftar programına katıldı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na 8 bin personel alımı bayramdan önce yapılacak
İşgalci İsrail ordusu Batı Şeria'da Filistinlilere ait 2 evi yıktı
Beyaz Saray'dan İsrail saldırısına ilişkin açıklama: Öfkeliyiz
Guterres: İsrail'in insani yardım çalışanlarını öldürmesi vicdansızlık
02 Nisan 2024 Salı 23:31:00 - Güncelleme:02 Nisan 2024 Salı 23:31:00

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na 8 bin personel alımı bayramdan önce yapılacak

Kaynak: AA

ABONE OL

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, geçen aylarda müjdesini verdikleri 8 bin personel alımının Ramazan Bayramı'ndan önce gerçekleştirileceğini açıkladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz aylarda müjdesini verdiğimiz ve başvurularını aldığımız 8 bin personel alımını bayramdan önce gerçekleştireceğiz. Yeni çalışma arkadaşlarımızı büyük bir heyecanla bekliyor, atamaların hayırlı olmasını diliyorum."

Etiketler : Aile ve Sosyal Hizmetler BakanLIĞI PERSONEL ALIMI Mahinur Özdemir Göktaş
Nihan Akın akustik modasına uydu

Nihan Akın akustik modasına uydu
‘Demir Kapı'lar açılıyor

‘Demir Kapı'lar açılıyor
Şebnem Schaefer tiyatroda

Şebnem Schaefer tiyatroda
Hülya Avşar: Arkada büyük ekip var

Hülya Avşar: Arkada büyük ekip var
Cem Adrian'ın plakları tükendi

Cem Adrian'ın plakları tükendi
Aşkın ilk karesi

Aşkın ilk karesi
Yoğun bakımda bulunan Kadir İnanır uyandırılacak

Yoğun bakımda bulunan Kadir İnanır uyandırılacak
Ceyda Ateş: Uzaya gitmek isterim

Ceyda Ateş: Uzaya gitmek isterim
Cem Yılmaz: Zor nefes alıyorum

Cem Yılmaz: Zor nefes alıyorum

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX