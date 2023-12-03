Adana'da kaçakçılık operasyonu: 15 gözaltı

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak elektronik sigara, sahte içki ve kaçak cep telefonu satışı yapıldığını tespit ettiği 13 iş yerine baskın yaptı.

Yapılan baskınlarda, 4 bin 819 gümrük kaçağı elektronik sigara, 671 şişe sahte içki, 293 gümrük kaçağı cep telefonu, 7 gümrük kaçağı kulaklık ve 56 gümrük kaçağı akıllı kol saati ele geçirildi.

Olayda 15 şüpheli gözaltına alındı.