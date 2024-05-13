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13 Mayıs 2024 Pazartesi 12:00:00 - Güncelleme:13 Mayıs 2024 Pazartesi 12:00:00

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesimi Ankara yönünün bir bölümü ulaşıma kapatıldı

Kaynak: AA

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Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminin bir bölümü, Ankara yönünde yapılacak üstyapı çalışmaları nedeniyle 17 Mayıs saat 17.00'ye kadar ulaşıma kapatıldı.

Otoyolun Ankara istikameti, Karayolları ekipleri tarafından Üçköprü mevkisinden itibaren dubalarla çevrildi.

İstanbul istikametinden çift yönlü (1 şerit İstanbul, 2 şerit Ankara) olarak başlayan trafik akışı, Asar Suyu Köprüsü mevkisinden sonra tekrar 2 ayrı istikametten veriliyor.

Bölgede üstyapı çalışmalarının sona ereceği 17 Mayıs saat 17.00 itibarıyla ulaşımın normal seyrine dönmesi planlanıyor.

Etiketler : düzce anadolu otoyolu bakım çalışması
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