VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Kahramanmaraş'ta 3.8 büyüklüğünde deprem!
CHP'li belediyeden ağaç katliamı
Zelenski'den dikkat çeken "karşı saldırı" açıklaması
Açıklamalar peş peşe geldi! O ilçelerde denize girmek yasaklandı!
ABD'den Türkiye'ye Tahıl Koridoru övgüsü!
'Eyyam-ı bahur' ve 'Afrika' sıcakları gitti,'Basra' sıcakları yurda giriş yaptı
09 Ağustos 2023 Çarşamba 07:38:00 - Güncelleme:09 Ağustos 2023 Çarşamba 07:38:00

Açıklamalar peş peşe geldi! O ilçelerde denize girmek yasaklandı!

ABONE OL

Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nün son dakika fırtına uyarısının ardından bazı il ve ilçelerde, herhangi bir olumsuz durum yaşanmaması için denize girişler yasaklandı.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, Tekirdağ'ın turistik ilçesi Şarköy'de, Şile ve Silivri'de denize girmek yasaklandı.

Düzce'nin Karadeniz'e kıyısı olan sahil kenti Akçakoca'da olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmek yasaklandı. Akçakoca Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "Olumsuz deniz ve hava şartları nedeniyle yarın ilçemizdeki tüm plaj ve sahillerde denize girmek tehlikeli ve yasaktır. Vatandaşlarımızın denize girmemelerini önemle rica ediyoruz" denildi.

ŞARKÖY KAYMAKAMI DUYURDU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, şiddetli fırtına uyarısında bulundu. Uyarının ardından Şarköy Kaymakamı Hakan Kılınçkaya başkanlığında toplanan Hıfzıssıhha Komisyonu, aldığı kararla bugün ilçede denize girilmesini yasakladı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, Şarköy Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın da fırtına uyarısı yaptığı belirtilerek, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul Bölge Müdürlüğü tarafından 9 Ağustos 2023 tarihlerinde bölgemizde şiddetli fırtına olacağı uyarısı nedeniyle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini temin etmek amacıyla ilçemiz sınırları içerisindeki plajların halkımızın kullanımına kapatılmasına karar verildi" denildi.

SİLİVRİ: İLÇEMİZ SINIRLARI DAHİLİNDEKİ SAHİLLERDE DENİZE GİRMEK TEHLİKELİDİR

Silivri'de kötü hava şartlarından dolayı İlçe kaymakamlığı tarafından bugün denize girmek yasaklandı.

Silivri İlçe Kaymakamlığı tarafından sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda 9 Ağustos 2023 tarihlerinde sahil ve plaj bölgelerinde olumsuz hava ve deniz şartları beklendiğinden, İlçemiz sınırları dahilindeki sahillerde denize girmek tehlikeli olup, denize girilmesi yasaklanmıştır" denildi. Silivri Merkez Plajında uyarılara rağmen bazı vatandaşlar denize girmeye devam etti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı cankurtaran ekipleri vatandaşlara sık sık uyarılarda bulundu.

ŞİLE KAYMAKAMLIĞI: 9 AĞUSTOS DENİZE GİRMEK YASAK

Şile Kaymakamlığı tarafından yarın etkili olması beklenen rüzgar ve fırtına nedeniyle yarın denize girilmesi yasaklandı. Kaymakamlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, 9 Ağustos Çarşamba günü kuvvetli rüzgar ve sağanak yağış beklendiği vurgulanarak, "Dalga boyunun bir metre ile iki metre olarak oluşacağı ve zaman zaman 2,5 metreye ulaşacağı, aynı zamanda sağanak yağmur beklentisinin olduğu belirtilmiştir. Kuvvetli rüzgar ve dalgalar nedeniyle buna bağlı rip akıntılarının riski göz önüne alınarak vatandaşlarımızın can ve mal kaybıyla karşılaşmaması için Kaymakamlığımızca 9 Ağustos Çarşamba günü İlçemiz sahillerinde denize girmek yasaklanmıştır" denildi.

Etiketler : Düzce Akçakoca Tekirdağ Şarköy Şile ve Silivri
Yıllar sonra bir aradalar

Yıllar sonra bir aradalar
İşaret diliyle konser

İşaret diliyle konser
Ünlü radyocu Fatih Yıldırım, Ekru Dilek ile dünya evine girdi

Ünlü radyocu Fatih Yıldırım, Ekru Dilek ile dünya evine girdi
Türkiye'yi terk etmem

Türkiye'yi terk etmem
4 derece buzlu suyla imtihan

4 derece buzlu suyla imtihan
Fuat Güner'den Özkan Uğur'a duygusal yazı

Fuat Güner'den Özkan Uğur'a duygusal yazı
Eski dostlar düşman oldu

Eski dostlar düşman oldu
Dilan'ın bardağı satışta

Dilan'ın bardağı satışta
Hastane odasında kutlama

Hastane odasında kutlama

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX