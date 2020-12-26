AB parasıyla İsrail'den İHA, ABD'den Patriot...

Yaşadığı ekonomik darboğaza rağmen savuma bütçesinin 2.5 milyarını silahlanmaya ayıran Yunanistan, Türkiye’ye karşı provokasyonlara hız verdi. Yunan basını, Atina’nın İskiris adasında bir İnsansız Hava Aracı (İHA) üssü kuracağını duyurdu. İsrail’den çok sayıda İHA alacak olan Yunanistan, tüm bölgeyi izlemeyi planlıyor. Yunanistan ayrıca, envanterindeki ABD yapımı Patriot hava savunma sistemlerini de modernize ediyor. Yunan basını sözleşmelerin büyük bölümünün onaylandığını yazdı.



YENİ F-35’LER İSTEDİ

Atina, ayrıca ABD’den Türkiye’ye verilmeyen F-35 jetlerinden 24 adet almak için resmi başvuruda bulundu. Yunan medyası, Yunanistan’a ilk F-35’lerin dört ay sonra gönderileceğini yazdı. Öte yandan Yunanistan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros, önceki gün silahsız olması gereken Lemnos, Bulamaç ve Eşek Adaları’ndaki Yunan askerlerini teftiş etti.