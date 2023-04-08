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08 Nisan 2023 Cumartesi 08:38:00 - Güncelleme:08 Nisan 2023 Cumartesi 08:38:00

7'li koalisyonda liste krizi derinleşiyor!

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in danışmanı Aytun Çıray, "300 çoğunluğunu aşamazsak Kemal Kılıçdaroğlu topal ördek olur" ifadelerini kullandı. Çıray, Akşener'in masadan kalktığı süreçte oy oranlarının düştüğünü de itiraf etti

İYİ Parti Genel Başkan Danışmanı Aytun Çıray, katıldığı yayında seçim gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

"OY ORANIMIZ DÜŞTÜ"

Akşener'in masadan kalktığı süreçte oy oranlarının düştüğünü belirten Çıray, "Oy oranı meselesine gelince; bu krizden önce oy oranımız 17-20 bandındaydı. Evet, o krizle bir miktar aşağıya düştü. Şimdi tekrar 15 bandına oturuyoruz. Seçim bittiğinde 17 bandında olacağımızı düşünüyorum." dedi.

"300 ÇOĞUNLUĞUNU AŞAMAZSAK KILIÇDAROĞLU TOPAL ÖRDEK OLUR"

Meclis'te çoğunluğu sağlayamamaları durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Çıray, şöyle konuştu: Bizim Millet İttifakı olarak iki tane hedefimiz var. Birinci aşamada 300 milletvekili yüzde yüz aşmalıyız. Çünkü Kılıçdaroğlu başkan seçilecek. Eğer 300 çoğunluğunu aşamazsak Kemal Kılıçdaroğlu topal ördek olur. Yani parlamentoda çoğunluğu kaybeden bir cumhurbaşkanının rahat çalışması, kararlar çıkarması zordur.

Etiketler : Meclis Kemal Kılıçdaroğlu topal ördek

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