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29 Ocak 2021 Cuma 21:01:00 - Güncelleme:29 Ocak 2021 Cuma 21:24:00

Hafta sonu uygulanacak 56 saatlik kısıtlama başladı

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Koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan 56 saatlik kısıtlama başladı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında, 81 ilde uygulanacak 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması 21.00 itibarıyla başladı.

Kısıtlama uygulanan süre ve günlerde vatandaşların temel ihtiyaç malzemelerine ulaşmaları noktasında herhangi bir zorlukla karşı karşıya kalmamaları için gerekli tüm tedbirler alındı.

Market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler, yarın ve pazar günü 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacak. Yine belirtilen süre içerisinde marketler ve bakkallar aldıkları siparişleri teslim edebilecek.

RESTORANLAR PAKET SERVİSE DEVAM EDECEK

Lokanta/restoran, pastane ve tatlıcı tarzı iş yerleri bugün saat 24.00'e kadar sadece paket servis şeklinde faaliyet gösterecek, bu iş yerleri yarın ve pazar günü 10.00-24.00 saatleri arasında paket servis faaliyetlerine devam edebilecek.

Cumartesi ve pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacak. Online sipariş firmaları da kısıtlama süresince 10.00-24.00 saatleri arasında siparişleri teslim edebilecek.

Vatandaşlar, sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan günlerde (cumartesi-pazar) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi ve fırın ya da ekmek satış bayilerine yürüyerek gidip gelebilecek.

Etiketler : Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri Çıkma Kısıtlaması
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