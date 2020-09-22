21 ilde FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı
Kaynak: AA
Balıkesir merkezli 21 ilde FETÖ'nün mahrem yapılanmasına operasyon düzenleniyor.
Cumhuriyet Başsavcılığınca, Balıkesir dahil bazı illerde ankesörlü ya da kontörlü telefonlarla arandıkları ve haklarında örgütle irtibatlı olduklarına dair beyanlar bulunduğu belirlenen 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Bunun üzerine, Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesince 19'u muvazzaf, 5'i de TSK ile ilişiği kesilmiş 24 şüpheliye yönelik 21 ilde 44 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Muvazzaf askerlerden birinin yüzbaşı, birinin üsteğmen, 17'sinin astsubay olduğu bildirildi.
Emniyet güçlerinin başlattığı operasyon devam ediyor.
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