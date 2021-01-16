Aşı nasıl çabuk bulundu, Türkiye kaçıncı sırada...

Türkiye, koronavirüsle mücadelede sağlık sistemi ve kısıtlamalardaki başarısıyla öne çıktı. Salgında en iyi ülkelerden biri olan Almanya’yı geride bıraktı.



VEFAT SAYIMIZ AZALIYOR

Worldometers sitesinin günlük yayınladığı verilere göre, vefat sayısında ilk sırayı 398 bin ile ABD alırken, onu Brezilya, Hindistan ve Meksika izliyor. Avrupa’da İngiltere 86 bini aşan ölümle 5. sırayı alırken, onu 81 bin ile İtalya, 69 bin 313 kişiyle Fransa izliyor. 10’uncu sıradaki İspanya’da ölüm sayısı 53 bin 100, 12. sıradaki Almanya’da 45 bin 500. Türkiye ise toplam 23 bin 495 vefat sayısı ile 18. sırada. Gelişmiş ülkeler arasında yaklaşık 5.5 milyon nüfuslu Finlandiya 615, Norveç ise 511 ölümle son sıralarda yer alıyor.

NÜFUSA GÖRE 75. SIRADAYIZ

Avrupa’da milyon kişi başına ölümde ilk sırayı 1.747 kişiyle Belçika alırken, İtalya 5., İngiltere 9., İspanya 16., Fransa 20., İsveç 21., İsviçre 22., Avusturya 36., Hollanda 37., Almanya 45. sırada yer aldı. Türkiye ise bu sıralamada da 277 kişi ile 75. sırada.

Türkiye’nin ardından 5.5 milyon nüfuslu Finlandiya (111) ve Norveç (94) geliyor.

332 milyonluk yüksek nüfusuna rağmen milyon kişi başına ölümde ABD bin 200 ile zirvede yer alırken, sadece 34 bin kişinin yaşadığı San Marino, 65 ölümle ‘oransal olarak’ en yüksek rakama ulaştı.

İyileşen hasta sayısında ise Türkiye, yüksek nüfuslu ABD, Hindistan, Brezilya ve Rusya’nın ardından 2 milyon 237 bin kişi ile 5. sırada. İtalya ve Almanya yaklaşık 1.7 milyon iyileşenle 6 ve 8. sırada yer alıyor.

TEST SAYISINDA 11. SIRADAYIZ

Test sayısında en yüksek nüfuslu Çin, Hindistan, ABD, Rusya ilk sıraları alırken, Türkiye, 26 bin 900 testle İngiltere, Fransa ve Almanya’dan sonra 11. sırada yer alıyor. Türkiye’de her gün ortalama 1.8 milyon test yapılıyor.

Ağır hasta sayısında da yüksek nüfuslu ülkeler ilk sıralarda. ABD 30 bine yakın hastayla ilk sırayı alırken, onu 9 bin ile Hindistan, 8 bin 318 ile Brezilya izliyor. Ağır hasta sayısı Meksika ve Almanya 5 bin 200’lerde, İngiltere’de 3 bin 500, İspanya’da ise 2 bin 850. Türkiye ise 2 bin 512 hastayla 13. sırada.

AKTİF VAKADA 25’İNCİYİZ

Aktif vaka sayısında ABD 9.3 milyon kişiyle ilk sırayı alırken, Fransa yaklaşık 2.6 milyonla ikinci, İngiltere 1.7 milyonla üçüncü, Belçika 606 bin ile dördüncü sırada. Türkiye ise 105 bin civarındaki vaka sayısıyla dünyada 25. sırada bulunuyor.

2 GÜNLÜK AŞI PERFORMANSI DÜNYAYI GERİDE BIRAKTI

Türkiye güçlü sağlık alt yapısıyla, aşılama konusunda örnek bir çalışma yürütüyor. İlk doz aşılar iki günde 600 binden fazla kişiyi vuruldu. Sağlık çalışanları ve risk grubundakilerin aşılanmasının ay sonuna kadar tamamlanması planlanıyor. İkinci doz aşılar 28 gün sonra yapılacak. Dünyada bugüne kadar 50’den fazla ülke aşılama çalışmasına başladı. www.ourworldindata.org’un verilerine göre 14 Ocak itibarıyla dünya çapında toplam doz sayısı 35.3 milyonu aştı. En çok aşılama yapan ilk 10 ülke arasında ABD, 11.15 milyonla zirvede bulunuyor. ABD’deki yaygın aşı uygulaması 14 Aralık’ta başladı. Test süreçlerine erken başlayan ve yaygın kullanıma kadar milyonlarca kişiyi aşılamayı başaran Çin ise listenin ikinci sırasında yer alıyor. Onu sırasıyla, İngiltere, İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri, Rusya, İtalya, Almanya ve İspanya izliyor. Türkiye iki günlük aşı performansıyla Kanada, Polonya, Meksika, Fransa, Arjantin, Danimarka gibi aşılamaya erken başlayan ülkeleri geride bırakarak listede ilk 10’a girmeyi başardı.

AŞILANMADA 600 BİNİ AŞTIK! SAĞLIK SEFERBERLİĞİ

Coronavac aşıları dün de sağlık çalışanlarına uygulanmaya devam etti. Dün itibarıyla aşılananların sayısı 600 bini geçti. Ankara Şehir Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Aziz Ahmet Surel, Kovid-19 aşısı yapılan 8 bin sağlık çalışanının hiçbirinde ciddi yan etki görülmediğini bildirdi.

UMUT VEREN TABLO

Türkiye’de son 24 saatte 167.211 test yapıldı, 8 bin 314 kişi pozitif çıktı. Hasta sayısı 921, can kaybı 169 oldu.

ATEŞ OLURSA PARASETAMOL İÇİN

Sağlık Bakanlığı, aşı sonrası oluşacak etkilere karşı şu bilgileri verdi:

• Aşı uygulanan bölgede ağrı/şişlik/kızarıklık: Soğuk uygulama yapın. Ancak cilde doğrudan buz temas ettirmeyin. Parasetamol kullanılabilir.

• Yorgunluk, hafif ateş, titreme, baş ve kas/eklem ağrısı: İstirahat edin, yeterli sıvı aldığınızdan emin olun, parasetamol içeren ağrı kesiciler kullanabilirsiniz.

• Kusma, ishal: Bol sıvı takviyesi yapabilirsiniz, beslenmenizi ishal diyetine uygun olarak düzenleyebilirsiniz. Ağızdan sıvı ve gıda alınamayacak kadar kusma olması durumunda sağlık kuruluşuna başvurunuz.

KAFANIZDA HİÇ SORU KALMASIN

Sağlık Bakanlığı Kovid-19 aşısına ilişkin vatandaşın merak ettiği sorulara ‘covid19asi. saglik.gov.tr’ adresinden cevap verdi:

İnaktif aşı nedir?

İnaktif aşı, Kovid-19’a neden olan SARS-CoV-2’nin hastalık yapıcı özelliğinin ortadan kaldırılmasıyla elde edilen, vücutta bağışıklık yanıtı oluşturan cansız virüstür.

Aşılar güvenilir mi?

Ülkemizde uygulanan Kovid-19 aşılarının faz çalışmalarında yan etki ile karşılaşılmamıştır. Uygulama aşamasında da güvenliği konusunda herhangi bir tereddüt yoktur.

Kovid-19 geçirdim, aşı yaptırmalı mıyım?

Kovid-19’u geçirenlerde koruyuculuk bir müddet daha devam etmektedir. Bu kişiyi bir süre daha Kovid -19’a karşı koruyacağından hastalığı geçirmiş kişiler aşı uygulanacak gruplarda değildir.

Aşı yaptırdıktan sonra tedbirlere devam edecek miyim?

Aşı uygulandıktan sonra hastalığa karşı koruyuculuğun gelişmesi genellikle birkaç hafta alır. Bununla birlikte herkeste aynı düzeyde koruyuculuk gelişmeyebilir. Bu nedenle aşı uygulandıktan sonra da maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyulması gerekmektedir.

Aşı nasıl çabuk bulundu?

Virüs ailesinin tanınıyor olması, koronavirüslerin biyolojisinin ve nasıl davrandığının bilinmesi ve moleküler genetik bilimindeki ilerlemeler aşı üretim sürecini hızlandırdı. Kovid-19 aşıları, diğer aşı ve ilaçlarda olduğu gibi güvenlilik ve etkinlik konusundaki yasal gereklilikler izlenerek geliştirilmektedir.

Emziren kadınlar olabilir mi?

Emzirme döneminde inaktif aşının uygulanmasına ilişkin veri bulunmamaktadır. Kovid-19’u ağır geçirme riski bulunan kendi isteğiyle aşı yaptırabilir.

Aşı neden gruplara ayrıldı?

Kovid-19 aşılamasında gruplar; hastalığa maruz kalma, hastalığı ağır geçirme ve bulaştırma riskleri göz önüne alınarak belirlenmiştir.

Grip veya zatürree aşısı oldum bu aşıyı olmak zorunda mıyım?

Zatürree ve mevsimsel grip aşıları Kovid-19’a karşı koruma sağlamamaktadır. Dolayısıyla özel üretilmiş Kovid-19 aşısının uygulanması gerekmektedir.

Akşam