Mutlaka kontrol edin! Arsa satın alırken imar şoku yaşamayın

Gayrimenkul fiyatlarındaki aşırı artış sonrası talep arsa ve tarlaya kaydı. Bu durum istatistiklere de yansıdı. Öyle ki Türkiye'de çoğunluğunu arsa ve tarlaların oluşturduğu konut dışı gayrimenkul satışları ocak-temmuz döneminde 942 bin 485 adetle tüm zamanların rekorunu kırdı. Bu durum arsa dolandırıcalarını da artırırken, mağduriyet yaşayanlara her geçen gün yenileri ekleniyor. Uzmanlar, alım-satımda sorumluluğun her iki tarafta olduğuna işaret ederek, özellikle yatırımcıyı uyarıyor: Gördüğünüz her toprağa 'arsa' diyerek atlamayın, bağlı olduğu belediyeden imar iznini kontrol edin. Vatandaşların satın aldığı her toprağı 'arsa' olarak nitelendirdiğini ifade eden Emlak Uzmanı Nilüfer Kas, "Oysa arsa dediğimiz şey imar gelmiş ve imar planlarının uygulandığı ve başından sonuna kadar ruhsat yoluyla konut yapılabilecek yer demek" dedi.

KANDIRILABİLİRSİNİZ

Arazinin sanayi, parçalanabilir ticari arazi gibi başka bir alanın konusu olduğunu vurgulayan Kas, bağ-bahçe, tarla olarak satılan toprak parçaları olduğunu da hatırlattı. Tarlalara yürüyen aksamlı konteyner, tiny house koymanın yasal olduğunu ifade eden Kas, "Bağ bahçelerde de aynı şey söz konusu. Fakat vatandaş maalesef bunların arasındaki farkı bilmiyor, karşı taraf da imarlı arsa olarak pazarlayabiliyor. Arsa statüsünde olduğu zaman imarlı. Fakat belirli metrekarelerin altında olanlara da bazen konut yapılmasına izin verilmiyor" diye konuştu. Bazen şehir içerisinde de benzer durumla karşılaşıldığını anlatan Kas, şunları söyledi: "Bu bir tarihi eser de olabilir, üzerinde bir şey görünmeyebilir, daha önceden yıkılmıştır. Ve ona hiçbir şey yapılmaz. Bununla da son dönemde karşılaşabiliyoruz."

MAĞDUR OLMAYIN

Özellikle son dönemde çok sayıda vatandaşın bu konuda sorun yaşadığını dile getiren Nilüfer Kas, "Bazen satıcılar da bunun farkında değiller. Ona göre toprağı sattığı yerin imarı var. Tam olarak bilmediği için ya da bazen işine öyle geldiği için bu bilgileri alıcı ile paylaşmıyor. Burada yüzde 50 sorumluluk satıcınınsa yüzde 50 sorumlulukta alıcınındır" diye konuştu. Türkiye'de imar yasaları olduğuna dikkat çeken Nilüfer Kas, "Hem şehirlerde hem de ilçelerde belediyeler bu konuda kontrolleri çok sıkı tutuyor. Bu nedenle vatandaşın bir arsa alacağı zaman öncelikle bağlı bulunduğu belediyeye gidip imar bölümüne o arsanın statüsünü öğrenmesi çok çok önemli" dedi. Kas ayrıca "İmar izni 500 metrekare ise aldığınız 495 metrekare bir arsayı, 5 metrekare genişletemezsiniz. Maalesef konut yapamazsınız" uyarısında da bulundu.

İMARI OLANA DA İNŞAAT İZNİ ÇIKMAYABİLİR

Arsa alırken önemli bir konu da arsanın bulunduğu bölgenin 'özel koruma' alanı olup olmadığına bakmak gerekiyor. Şayet böyleyse inşaat izni alamazsınız. Avukat-Arabulucu İlteriş Emiroğlu, "Yatırım veya ikamet amaçlı alınacak bu tarz özel bölgelerdeki taşınmazların, uzman kişilerden yardım alınarak mevcut imar ve benzeri durumlarının daha detaylı incelenmesi gerekir" dedi. Bu konuya bir de örnek veren Emiroğlu, 2010'da Çevre Koruma Bölgesi ilan edilen ve halen 'İmar Planı' düzenlemeleri kesinleşmeyen Çanakkale Gelibolu ilçesinin kıyı kesimleri, imarlı arsa niteliğinde olmalarına rağmen, 400 metrekare altındaki arsaların maliklerinin inşaat izni alamadığını söyledi. Bu konuda birçok dava görüldüğünü anlatan Emiroğlu, "Şu anda anayasal bir hak olan mülkiyet hakkının ihlali nedeniyle hak sahipleri ile kamu kurumları arasında uzun süren davalar ortaya çıkıyor" dedi.