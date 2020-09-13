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13 Eylül 2020 Pazar 12:11:00 - Güncelleme:13 Eylül 2020 Pazar 12:11:00

Yaz aylarında İstanbul havalimanlarından 7,5 milyon yolcu uçtu

Kaynak: AA

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Yeni tip Kovid-19 pandemisine rağmen, İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'ndan yaz döneminde icra edilen seferlerle 7 milyon 484 bin 686 yolcu iç ve dış hat noktalarına uçtu. İstanbul Havalimanı'ndan 3 milyon 933 bin 446, Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'ndan ise 3 milyon 551 bin 240 yolcu seyahat etti.

İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'ndan yaz döneminde icra edilen seferlerle 7 milyon 484 bin 686 yolcu iç ve dış hat noktalarına uçtu.

AA muhabirinin Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgiye göre, İstanbul Havalimanı'nda haziran ayında 7 bin 68 sefer icra edildi.

Temmuz ayında 13 bin 272 iç ve dış hat seferinin icra edildiği İstanbul Havalimanı'nda ağustosta 15 bin 223 uçuş düzenlendi. Türkiye'nin zafer anıtı olan havalimanından yaz döneminde toplam 35 bin 563 sefer yapıldı.

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'ndan yazın toplamda 28 bin 159 iç ve dış seferi icra edildi. Haziranda 4 bin 555, temmuz 9 bin 777, ağustosta ise 13 bin 827 sefer bu havalimanından gerçekleştirildi.

İstanbul Havalimanı, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle seferlerin azaltılmasına rağmen bu yaz da yolcu trafiği açısından yoğun bir dönem yaşadı.

Haziran ayında İstanbul Havalimanı'ndan 604 bin 662 yolcu seyahat etti. Havalimanından, temmuz ayında 1 milyon 400 bin 15 yolcu geliş gidiş yaptı. Ağustos ayında ise 1 milyon 928 bin 769 yolcu İstanbul Havalimanı'nı uçmak için kullandı.

Yaz döneminde İstanbul Havalimanı'ndan toplam 3 milyon 933 bin 446 yolcu seyahat etti.

SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI'NDAN 3,5 MİLYON YOLCU

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'ndan haziranda 512 bin 458 yolcu geliş gidiş yaptı. Bu havalimanından temmuzda 1 milyon 225 bin 620, ağustosta 1 milyon 813 bin 162 yolcu ağırlandı.

Toplamda 3 milyon 551 bin 240 yolcu iç ve dış hatta bu havalimanından geçiş yaptı.

Böylece, İstanbul ile Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'ndan, yaz aylarında toplam 7 milyon 484 bin 686 yolcu seyahat ettiği belirlendi.

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