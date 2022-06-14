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14 Haziran 2022 Salı 11:31:00 - Güncelleme:14 Haziran 2022 Salı 11:31:00

Türkiye'nin rüzgarı iklim değişikliğiyle mücadelede 'itici güç' oluyor

Kaynak: AA

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Türkiye'de kurulu gücü 11 bin 101 megavata ulaşan karasal rüzgar enerjisi, iklim değişikliğiyle mücadele ve cari açığın azaltılmasında büyük katkı sağlayan temiz enerji kaynağı haline geldi.

"Dünya Rüzgar Günü" dolayısıyla Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği, WindEurope ve Dünya Bankası tarafından hazırlanan sektör raporlarından derlediği bilgilere göre, Türkiye'nin karasal rüzgar enerjisinin yanı sıra 20 gigavata ulaşan deniz üstü (offshore) rüzgar enerjisi kapasite potansiyeli bulunuyor.

Son 10 yılda işletmeye alınan 11 bin megavatı aşan rüzgar enerjisiyle Türkiye, karasal rüzgar potansiyelinin yüzde 10'unu kullanabilir duruma geldi.

Ağırlıklı olarak lisanslı santrallerin bulunduğu Türkiye'de, geçen yıl rüzgar enerjisinde yaklaşık 1750 megavatla yıllık bazda tarihindeki en yüksek kapasite artışı gerçekleşti.

Karasal rüzgar enerjisinde Türkiye'nin tüm bölgeleri rüzgardan elektrik üretimi potansiyeline sahip bulunuyor. Deniz üstü rüzgar enerjisinde ise benzer potansiyeli bulunan ülkede Ege ve Marmara denizleri yatırım için öncelikli olarak değerlendiriliyor.

Türkiye rüzgar enerjisi ekipmanları üretiminde de öne çıkıyor

Türkiye, rüzgar enerjisinde kapasite artışıyla eş zamanlı olarak sanayisini de geliştirdi. Yeni rüzgar türbini teknolojileriyle Türkiye'nin rüzgar enerjisi potansiyelinin 100 bin megavatı aştığı hesaplanıyor. Rüzgar enerjisinin dahil olduğu sanayi, inşaat, işletme, bakım ve onarım alanlarında 20 binden fazla kişi istihdam ediliyor.

Rüzgar enerjisi ekipmanı üretiminde Avrupa'da 5'inci sırada bulunan Türkiye'den 6 kıtada 45 ülkeye rüzgar enerjisi ekipmanı ihraç ediliyor.

Bunun yanında, Avrupa Birliği ülkelerinde yüzde 25 olan rüzgar enerjisi santrallerinin kapasite faktörü Türkiye'de yüzde 35 seviyesinde bulunuyor.

Emisyon azaltım hedefinde rüzgar önemli yer tutuyor

Türkiye'de aktif olarak faaliyet gösteren 3 bin 983 rüzgar türbiniyle elektrik üretimine katkı sağlanırken, yaklaşık 8 bin parçadan oluşan ve kanat uzunlukları 80 metreyi bulan rüzgar türbinlerinde kule, kanat ve nasellerin lojistiği için gemiler, ağır tonajlı tırlar, vinçler, özel taşıma ve montaj ekipmanları kullanılıyor.

Yaklaşık 10 yıl önce 2 megavat seviyesinde olan türbin kapasitesi, mevcut durumda özellikle deniz üstü (offshore) rüzgar enerjisi santrallerinde 12 megavata kadar çıkabiliyor. Türbinlerin elektrik üretimine başlaması için 2 ila 3 yıl gerekiyor.

Türkiye'de emisyon azaltımı hedeflerine ulaşmak için yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretiminin hızla artırılması çalışmaları devam ediyor.

İşletmedeki rüzgar enerjisi proje sayısı 273 olan Türkiye'de, rüzgar enerjisinde kurulum maliyetlerinin yıllar içinde azalması da hedeflerin yakalanmasında önemli fırsatlar sunuyor.

Etiketler : Dünya Rüzgar Günü rüzgar enerjisi İKLİM DEĞİŞKLİĞİ
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