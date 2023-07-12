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12 Temmuz 2023 Çarşamba 12:42:00 - Güncelleme:12 Temmuz 2023 Çarşamba 12:42:00

Türkiye bu yılın ilk yarısında 1,69 milyar dolarlık yaş meyve sebze ihraç etti

Kaynak: AA

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Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Ferhat Gürüz, Türkiye'den ocak-haziran döneminde 1,69 milyar dolarlık yaş meyve sebze ihraç edildiğini bildirdi.

Gürüz, yazılı açıklamasında, sektörün milli ekonomiye sağladığı net döviz girdisinin stratejik önem taşıdığını belirtti.

Türkiye'nin yılın ilk yarısında gerçekleştirdiği dış satıma ilişkin bilgi veren Gürüz, "Türkiye'nin yaş meyve ve sebze ihracatı 2023'ün ilk yarısında yüzde 17 artışla 1,69 milyar dolar düzeyine ulaştı. Bu performansa Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği tarafından yüzde 46 oranında destek verildi." ifadesini kullandı.

EN FAZLA İHRAÇ EDİLEN ÜRÜN DOMATES OLDU

Gürüz, 6 ayda 2 milyon 277 bin ton ürünü uluslararası pazarlarda değerlendirdiklerini aktararak, şunları kaydetti:

"Sektörümüzün en fazla ihraç ettiği ürünler domates, mandalina ve biber oldu. Bu dönemde yüzde 32 artışla 326 milyon dolarlık domates, yüzde 35 artışla 228,4 milyon dolarlık mandalina ve yüzde 51 artışla 180,2 milyon dolarlık biber ihraç ettik. Yılın ilk yarısındaki yaş meyve sebze ihracatımızda en büyük pazarlarımız Rusya, Romanya ve Almanya oldu. Rusya'ya yüzde 10 artışla 498,2 milyon dolarlık, Romanya'ya yüzde 42 artışla 180 milyon dolarlık ve Almanya'ya yüzde 26 artışla 156,6 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik."

Etiketler : Yaş Meyve Sebze GÜRÜZ DIŞ SATIM
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