VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
ABD'li Yahudi Profesör Finkelstein: İsrail her zaman sorumluluğu reddediyor
Yarı iletken çip tasarımı ve üretiminde üçlü işbirliği desteklenecek
İsrail ordusu Gazze'ye gece boyunca 100 saldırı düzenledi
TCMB Başkanı Erkan, Türk-Alman iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi
Tarımsal desteklemeler kapsamında 75,9 milyon lira bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacak
Zorunlu deprem sigortasında hedef 15,2 milyon konut ve iş yeri
20 Ekim 2023 Cuma 12:08:00 - Güncelleme:20 Ekim 2023 Cuma 12:08:00

Tarımsal desteklemeler kapsamında 75,9 milyon lira bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacak

Kaynak: AA

ABONE OL

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, toplam 75 milyon 877 bin lira tutarındaki tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerin hesaplarına aktaracaklarını bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, çiftçilere yönelik destekleme ödemelerine ilişkin bilgi verdi.

Yumaklı, "Bireysel Sulama, Kırsal Kalkınma, Uzman Eller, Sertifikalı Tohum Üretimi projelerimiz kapsamında 75 milyon 877 bin lira tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Üreticilerimize hayırlı ve bereketli olsun." ifadelerini kullandı.

Paylaşımda yer alan bilgiye göre, söz konusu tutarın 38 milyon 849 bin 346 lirası bireysel sulama sistemleri, 19 milyon 464 bin 207 lirası kırsal kalkınma yatırımı, 12 milyon 56 bin 823 lirası Uzman Eller Projesi, 5 milyon 506 bin 624 lirası sertifikalı tohum üretimi desteklerinden oluşuyor.

Etiketler : ibrahim yumaklı tarımsal destek ödemeleri çiftçi
Fake hesabım yok

Fake hesabım yok
Amsterdam tatili

Amsterdam tatili
Yayınlanmadan adı değişti

Yayınlanmadan adı değişti
Savaşın bitmesini diliyoruz

Savaşın bitmesini diliyoruz
'Rüya' kadro

'Rüya' kadro
Aşkın ilk karesi

Aşkın ilk karesi
Doğum gününde yad edildi

Doğum gününde yad edildi
Şarkısı için 10 kilo verdi

Şarkısı için 10 kilo verdi
Turneye İzmir'de başladı

Turneye İzmir'de başladı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX