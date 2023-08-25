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25 Ağustos 2023 Cuma 10:06:00 - Güncelleme:25 Ağustos 2023 Cuma 10:06:00

163,1 milyon liralık tarımsal destekleme ödemesi çitçilerin hesaplarına bugün yatırılacak

Kaynak: AA

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 163,1 milyon liralık tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerin hesaplarına aktaracaklarını duyurdu.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "163 milyon 104 bin lira tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına bugün aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadelerini kullandı.

Paylaşımda verilen bilgilere göre kırsal kalkınma yatırım desteğine 133 milyon 965 bin lira, uzman eller projesi desteğine 15 milyon 438 bin lira ve lisanslı depoculuk desteğine 13 milyon 701 bin lira ödenecek.

Etiketler : ibrahim yumaklı çiftçi tarımsal destek ödemeleri
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