Seçimsiz 4 yıl fırsat yapacak çok iş var

BİRÇOK REFORM BİZİ BEKLİYOR



TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu: Yerel seçimlerin geride kalmasıyla, 4 yıllık seçimsiz bir dönem ülkemiz için önemli bir fırsattır. Ekonomide atılacak çok adım, yapılacak çok iş var, tüm gücümüzle enflasyonla mücadeleye odaklanmalıyız. Enflasyonla mücadele, para ve maliye politikası eşgüdümünde daha başarılı olacaktır. Birçok alanda reformlar bizi bekliyor. Şimdi siyasi görüşümüz ne olursa olsun, 86 milyon el birliği, akıl birliği ile aydınlık geleceğimize birlik ve beraberlik içinde yürüme zamanıdır. Cumhuriyetimizin ilk yüzyılında ürün ve pazar çeşitliliğinde en üst lige çıktık. Şimdi ikinci yüzyılında daha müreffeh bir Türkiye için daha çok çalışma zamanı. İş dünyası olarak daha fazla üretim, yatırım, istihdam ve ihracat için çalışacağız.

4 YIL İYİ ŞEKİLDE DEĞERLENDİRİLMELİ



Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe: Türkiye büyük bir demokratik olgunlukla bir seçimi daha tamamladı. Seçmen 10 ay önceki Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçiminin ardından bir kez daha sandığa giderek yerel yönetimler için tercihini yaptı. Öncelikle sonucun ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Sandıktan çıkan mesajın en iyi şekilde okunup, ekonomimizi güçlendirecek adımların atılacağına inanıyoruz. İhracat Türkiye ekonomisi için lokomotif rolü üstleniyor. Önümüzde seçimsiz 4 yıllık dönemin ülkemiz ve ihracatımız açısından en iyi şekilde değerlendirileceğine ve 2028'de mal ihracatında 375, hizmet ihracatında da 200 milyar dolarlık hedefi yakalayıp geçeceğimize inanıyorum.

REFORMLARA YÖNELİK TEMPO ARTIRILMALI



İSO Başkanı Erdal Bahçıvan: Seçim sürecini örnek bir demokratik kültür ve olgunlukla tamamladık. Seçimin huzur içinde gerçekleşmiş olması demokrasimiz adına sevindirici ve çok kıymetli. Seçim nedeniyle ekonomiye ve bu alandaki reformlara yönelik tempo maalesef arzu edilen seviyede olmadı. Artık çok ivedi bir şekilde ekonomiye ve sorunlara odaklanmak gerekiyor. Yerel seçim sonuçlarının başta İstanbul olmak üzere memletimiz için hayırlı olmasını diliyorum.

EKONOMİYE HIZLA ODAKLANMALIYIZ



TÜSİAD Başkanı Orhan Turan: Yerel yönetimlere kentlerde tüm vatandaşlarımız için yaşam kalitesinin iyileştirilmesi, iyi yönetişim ve etkin hizmet sunumuna yönelik çalışmalarında başarı diliyoruz. Başta afet yönetimi olmak üzere tüm konularda merkezi yönetim ile yerel yönetimler arasında işbirliğinin güçlendiği bir dönem olmasını temenni ediyoruz. Seçimlerin ardından ekonomimizi, demokrasimizi ve hukuk sistemimizi güçlendirecek yapısal reformlara hızla odaklanarak daha gelişmiş, saygın, adil ve çevreci Türkiye hedefine ulaşmak üzere elbirliğiyle çalışmalıyız.

YATIRIMA, ÜRETİME DEVAM EDECEĞİZ



İTO Başkanı Şekib Avdagiç: Türkiye bir seçimi daha aklıselim ve demokratik bir olgunlukla geride bıraktı. Bu seçimden sonra Türkiye, uygulanmakta olan ekonomik programa odaklanmalı. Önümüzde dönem, enflasyon ve yapısal reformların hayata geçirilmesi başta olmak üzere birçok sorunla kalıcı, sürdürülebilir ve rasyonel bir mücadele için çok iyi değerlendirilmelidir. Bu sayede Türkiye, güvenli bir liman olmayı sürdürecektir. İş dünyası olarak, üzerimize düşen sorumluluğun bilinciyle, tüm gücümüzle yatırıma, üretime, ihracata ve istihdama devam edeceğiz.

ŞİMDİ ÖNÜMÜZDE 4 YILLIK SÜREÇ VAR



Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran: Şimdi önümüzde seçimsiz 4 yılı aşkın bir süre var. Bu sürenin hem şehirlerimiz hem de ülkemiz için çok iyi değerlendirilmesi şart. Enflasyon, cari açık ve mesleki eğitim başta olmak üzere Türkiye ekonomisinin ilerlemesinin önünde engel teşkil eden sorunların çözülmesi ve kalıcı gelişmeyi sağlayabilmek için de vergi konusu başta olmak üzere yapısal reformların hayata geçirilmesine odaklanmamız gerekiyor. Ayrıca Ankara'nın dünya başkenti haline gelmesi için atılacak olumlu adımları bekliyoruz. Ankara'nın her alanda gelişimi için iş dünyası olarak üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmeye devam edeceğiz.

SEÇİMİN GALİBİ TÜRK DEMOKRASİSİ



Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı: Ülkemizin, bu seçimleri barış içerisinde tamamlamış olması hepimiz için memnuniyet vericidir. Seçimin galibi Türkiye demokrasisidir. Yerel seçimlerin geride kalmasıyla birlikte, önümüzde 4 yıllık seçimsiz bir dönem bulunuyor. Bu kesintisiz dönem, enflasyonunu düşürmüş, makro dengelerini kurmuş, sürdürülebilir büyüme yoluna geri dönmeye hazır bir Türkiye ekonomisi için büyük bir fırsattır. Ülke olarak muazzam bir potansiyelimiz var. Bunu gerçeğe dönüştürebilmek için hepimize önemli görevler düşüyor. Ekonomik programa kararlılıkla devam etmeliyiz.

SANDIĞIN MESAJI İYİ DEĞERLENDİRİLMELİ



HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan: Seçimlere katılım oranı önceki dönemlere göre nispeten düşük kalmıştır. Seçmen sandığa gitmeyerek siyasi partilere bir mesaj vermiştir. Siyasi partilerin bu mesajı iyi değerlendirmesini, halkın sandığa ve siyasete olan güvenini yeniden tesis etmesi, ülkemizin demokrasisi açısından önem taşımaktadır. Bütün siyasi partiler ve adaylar seçim sürecinde yoğun bir propaganda çalışması yaptı. Kampanya döneminde herkes projelerini ortaya koydu, vaatlerde bulundu. Türkiye'nin geleceğini demokratik seçimlerin belirlediği bir kez daha ortaya çıkmıştır.

GÜNDEME DÖNMELİYİZ



Türk İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Başkanı Süleyman Sönmez: Cumhurbaşkanımız ve CHP Genel Başkanı'nın seçim sonuçlarına ilişkin itidalli, halkın her kesimini kucaklayan, birlik ve beraberliği vurgulayan mesajlarını memnuniyetle karşılıyoruz. Normal koşullar altında da 4 yıl seçim olmayacak. Artık gerçek gündemimize dönmenin tam zamanı.

SEÇİMLER BİTTİ İŞ ZAMANI



Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak: Artık önümüzde seçim gündemini geride bıraktığımız çok önemli bir süreç var. Türk iş dünyası temsilcileri olarak gayemiz; her zaman olduğu gibi ülkemizin kalkınmasına ve refahına katkı sunmak için daha fazla çalışmak, yarınlarımız için daha fazla katma değer üretmek olacak.

İSTANBUL'UN DÖNÜŞÜMÜNE HAZIRIZ

Gayrimenkul sektörü, özellikle İstanbul'un dönüşümü için ellerini taşın altına koymaya hazır olduklarını belirterek, yeni yatırımlar ve kentsel dönüşüm çalışmalarının hızlanmasını istedi.

Gayrimenkul sektörü temsilcileri 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Özyurtlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Özyurt, "Gelişime yönelik tüm çalışmaların destekçisi olmaya devam edeceğiz. Bu güzel şehir İstanbul için çalışmak, taşın altına elimizi koymak, katkı sunmak partiler üstü bir konu olarak hepimizin görevi olmalıdır" dedi.

Bahaş Holding CEO'su Abdüssamet Bahadır da "Sonuçların ülkemiz için hayırlı olmasını dilerim. Bundan böyle İstanbul'un altyapısı, yeni yatırımlar ve özellikle kentsel dönüşümle ilgili çalışmaların daha da ivmelenerek devam etmesini hem ülkemiz hem de sektörümüz açısından verimli olmasını diliyor ve bekliyorum" diye konuştu.