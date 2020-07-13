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13 Temmuz 2020 Pazartesi 09:16:00 - Güncelleme:13 Temmuz 2020 Pazartesi 09:16:00

Piyasalar yeni haftaya iyimser başladı

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Veri gündeminin yoğun olduğu haftanın ilk gününde piyasalar, iyimser bir başlangıç yaptı. Asya'da yükselişler yüzde 2'yi bulurken; dolar/TL, son haftalardaki sakin seyrini koruyor.

Piyasalar yeni haftaya iyimser bir başlangıç yaptı. ABD vadelileri yüzde 0,5 civarı artıda açılırken Asya borsalarının tamamında işlemler primli seyrediyor. Özellikle Japonya borsasında artış yüzde 2'leri aşmış durumda. Piyasalardaki yaşanan yükselişlerde, ABD'de bu hafta başlayacak olan bilanço yayımlama döneminde , çoğu şirketin koronavirüs tedbirleri nedeniyle düşürdüğü beklentileri aşacağı beklentisi etkili oluyor. 

Günün ajandası oldukça yoğun... Yurt içinde ise mayıs ayına ilişkin sanayi üretimi verileri beklenirken dolar/TL 6,86'dan; euro/TL ise 7,70'in hemen altından el değiştiriyor.

ABD bilanço dönemi başlıyor; Çin'den büyüme verisi bekleniyor

Bu hafta başlayacak olan ABD bilanço dönemi, salgının zararının ve ekonomik iyileşmenin ne kadar olduğunun anlaşılması için bir gösterge olacak. Bu şirketler arasında yer alan Goldman Sachs'ın bilançosunu çarşamba günü açıklaması beklenirken, Morgan Stanley bilançosunu perşembe günü yayımlayacak. Yatırımcılar bu hafta Çin'in açıklayacağı ticaret verisinin yanı sıra perşembe günü açıklanacak Çin'in ikinci çeyrek büyüme verisini takip edecekler.

Petrol fiyatları düşüşte

Yatırımcılar OPEC Teknik Komitesi'nin bu hafta gerçekleşecek toplantısında, arz

kesintilerinde azalma önerisi beklentilerini takip ederken, petrol Asya borsalarındaki ilk

işlemlerde geriledi. Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı yüzde 0.67 gerilerek 42.95 dolara düştü. ABD hafif ham petrolü yüzde 0.79 düşerek 40.23 dolarda işlem gördü.

Altın 1800 doların üzerinde seyrediyor

Altın fiyatları, doların zayıflaması ve artan koronavirüs vakalarına dair endişelerle

yükseldi. Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0.3 artarak 1,803.80 seviyesinde işlem gördü.

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