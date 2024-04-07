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Otomotiv sektöründen mart ayında 3,2 milyar dolarlık ihracat
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07 Nisan 2024 Pazar 12:15:00 - Güncelleme:07 Nisan 2024 Pazar 12:15:00

Otomotiv sektöründen mart ayında 3,2 milyar dolarlık ihracat

Kaynak: AA

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Otomotiv sektörü temsilcileri mart ayında 3,2 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Yılın ilk çeyreğinde ise ihracat, geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 6 artarak 9 milyar 132 milyon dolara ulaştı.

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğinden (OİB) yapılan açıklamaya göre, Türkiye otomotiv endüstrisi mart ihracatı 2023'ün aynı ayına göre yüzde 1,8 azalışla 3 milyar 225 milyon dolar oldu.

Ülkenin toplam ihracatında ilk sırada yer alan endüstrinin dış satımdaki payı ise yüzde 14,3 olarak gerçekleşti.

Yılın ilk çeyreğinde otomotiv endüstrisi ihracatı geçen senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 6 artarak 9 milyar 132 milyon dolara ulaştı.

Otomotiv sektörünün alt ürün gruplarından tedarik endüstrisi ihracatı 1 milyar 297 milyon dolar, binek otomobil dış satımı 881 milyon dolar, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatı 647 milyon dolar, otobüs-minibüs-midibüs ihracatı 264 milyon dolar, çekiciler ihracatı ise 103 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

Tedarik endüstrisinde en fazla ihracat Almanya'ya, binek otomobillerde Fransa'ya, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlarda Birleşik Krallık'a, otobüs-minibüs-midibüs ürün grubunda ise Fransa'ya yapıldı.

EN BÜYÜK PAZAR ALMANYA'YA 409 MİLYON DOLARLIK İHRACAT

Martta 409 milyon dolarlık ihracat yapılan Almanya, en fazla dış satım kaydedilen ülke konumunu korudu.

Fransa 365 milyon dolarla ikinci büyük pazar oldu, üçüncü İtalya'ya ise 330 milyon dolarlık ihracata imza atıldı.

Ülke grubunda yüzde 70 pay ile ilk sırada yer alan Avrupa Birliği ülkelerine dış satım, geçen senenin mart ayına göre yüzde 8 azalışla 2 milyar 127 milyon dolar oldu.

Diğer Avrupa ülkeleri yüzde 13 payla ülke grupları arasında ikinci sırada yer alırken, bu ülke grubuna yönelik ihracat 8 arttı. Orta Doğu ülkelerine yüzde 44 ve Afrika ülkelerine yüzde 31 ihracat artışı yaşandı.

Etiketler : otomotiv mart ihracat
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