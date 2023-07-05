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Milyonların gözü Haziran ayı enflasyon verilerinde! Memura - emekliye ‘fark'lı zam
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05 Temmuz 2023 Çarşamba 07:52:00 - Güncelleme:05 Temmuz 2023 Çarşamba 07:52:00

Milyonların gözü Haziran ayı enflasyon verilerinde! Memura - emekliye ‘fark'lı zam

Kaynak: AA

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Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren haziran ayı enflasyon verileri bugün açıklanacak. Memur ve emeklinin maaşlarına yansıyacak refah payı ile 6 aylık enflasyon farkı da bugün belli olacak. Bu ay en düşük memur maaşı net 22 bin lira olacak. İşte detaylar...

Haziran ayı enflasyonu bugün açıklanacak. Memur ve emeklisinin maaş zamlarına yansıyacak 6 aylık enflasyon farkı ortaya çıkacak. Enflasyon farkının netleşmesinin ardından verilecek refah payı oranının da belli olması bekleniyor.

Milyonlarca memur ve emeklisinin gözü kulağı açıklanacak enflasyon verisinde.

TÜİK bugün haziran ayı TÜFE'sini açıklayacak. Böylece memur ve emeklisinin maaşlarına yansıyacak 6 aylık enflasyon farkı belli olacak.

Memur ve emeklisinin 5 aylık enflasyon farkı 13,13, SSK ve BAĞ-KUR emeklisinin ise 5 aylık TÜFE oranı 15, 26.

Bu ay en düşük memur maaşı net 22 bin lira olacak. Tabanın üzerinde maaş alanlar için ise oransal artış uygulanması tahmin ediliyor.

Düzenlemenin kısa sürede Meclis gündemine gelmesi bekleniyor.

Etiketler : Haziran ayı enflasyonu TÜFE SSK ve BAĞ-KUR emeklisi
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