Kira gelirini beyan etmeyene kötü haber

Konutu veya işyeri kira geliri olan vatandaşlar için elde ettikleri kira gelirlerinin beyanı için yarın son gün. 2023 yılı içerisinde konut kira geliri toplam 21 bin TL üzeri olanlar beyanname vermek zorunda. 2023 yılı içerisinde kesintiye tabi olan 150.000 TL üzeri işyeri kira gelirlerinin beyan edilmesi gerekiyor. Kesintiye tabi olmayan işyeri kira gelirleri beyanı ise 8.400 TL. Zamanında beyanda bulunmayanlar gelirlerine göre cezalarla karşılayacak. Sabah'ın haberine göre, kira geliri beyanı hakkındaki soru ve cevapları özetle şöyle

Hangi hallerde beyanname verilir?

Mesken kira geliri elde edenler elde ettikleri kira gelirinin 2023 yılı için istisna tutarı olan 21.000 TL'yi aşması halinde beyanname verir. 2023 yılı içerisinde 21.000 TL ve altında mesken kira geliri elde edenler beyanname vermek zorunda değil.

Ödenen kira, elde edilen kira gelirinden düşülebilir mi?

Sahibi bulundukları konutları kiraya verenler gerçek gider yöntemini seçmesi durumunda oturdukları konut veya lojman için ödedikleri kira bedelini gider olarak düşebilirler.

Gerçek gider olarak indirilecek harcamaların tutarları nasıl hesaplanır?

Kira gelirlerinin vergilendirilmesinde, gayrisafi hasılattan indirilebilecek gerçek giderlerin toplam tutarı şöyle hesaplanır: Örneğin, 2023 yılında 50.000 TL kira geliri elde eden bir mükellefin bu yıl içinde yaptığı indirilebilir nitelikteki harcamalar toplamı 10.000 TL'dir. Konut kira geliri istisnasından yararlanan bu mükellefin gerçek gider yöntemini seçmesi halinde indirilebilecek gideri ne kadar olur? Vergiye tabi hasılat = 50.000 - 21.000 = 29.000 İndirilebilecek gider = (10.000 x 29.000) / 50.000 = 5.800

Sadece işyeri kira geliri elde edenler hangi durumlarda beyanname verirler?

Vergi kesintisine tabi işyeri kira gelirleri elde edenler, kira gelirlerinin brüt tutarı 2023 yılı için beyanname verme sınırı olan 150.000 TL'yi aşması halinde beyanname verir. Vergi kesintisine tabi olmayan işyerlerinden kira geliri elde edenler ise 2023 yılı için beyanname verme sınırı olan 8.400 TL'yi aşması halinde beyanname verir.

İşyeriyle birlikte mesken kira geliri de elde edenler hangi durumlarda beyanname verirler?

İşyeriyle birlikte mesken kira geliri de elde edilmesi halinde mesken kira gelirinin 21.000 TL istisna tutarı düşüldükten sonraki kalan tutarı ile işyeri kira geliri toplamının brüt tutarının 150.000 TL'yi aşması halinde mükellefler hem işyeri hem de mesken kira gelirini beyan etmek zorunda.

Kira geliri elde edildiği halde beyanname verilmez veya eksik beyan edilirse ne olur?

Konutlarda elde edilen kira gelirleri beyan edilmez veya eksik beyan edilirse, 2023 yılı için 21.000 TL'lik istisnadan yararlanılamayacak. Ancak idarece herhangi bir tespit yapılmadan önce, süresinde beyan etmedikleri veya süresinde verdikleri beyannamede yer almayan konut kirası gelirlerini, kendiliklerinden, süresinden sonra verecekleri beyanname ile beyan edenler söz konusu istisnadan yararlanabilecek. Kira gelirinin beyan edilmediğinin veya eksik beyan edildiğinin vergi dairesince tespit edilmesi halinde, ise vergi dairesi tarafından cezalı işlem yapılacak.

ÖRNEK HESAPLAMA

Kira geliri beyannamesi verilmesine ilişkin bir örnek: 2023 yılında toplam 96.000 TL geliri elde eden bir vatandaş, önce bu miktardan 21 bin TL'lik istisna indirimini düşecek. Ortaya çıkan 75 bin TL'den yüzde 15'lik safi irat tutarı yani 11 bin 250 TL'yi düşecek. Kalan 63 bin 750 TL üzerinden kira geliri vergisi olarak 9.562 TL ödeyecek. Ayrıca, 467 TL de damga vergisi ödemesi yapacak.

ENFLASYON BEKLENTİNİN ALTINDA

Mart ayında Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) yüzde 3.16 ile 3.67 olan beklentinin altında arttı. TÜFE, ocakta yüzde 6.70, şubatta yüzde 4.53 artmıştı. Yıllık enflasyon da yüzde 68.5 ile yüzde 69.32 olan beklentinin altında kaldı. Yılın ilk çeyreğinde enflasyon yüzde 15.06 oldu. Böylece SGK ve Bağ-Kur emeklileri, yılın ikinci yarısında, şimdiden yüzde 15 zammı garantilemiş oldu. Öte yandan işyeri kiralarındaki artış oranını belirleyen 12 aylık ortalama enflasyon yüzde 57.5 oldu. Analistler enflasyonda yıllık düşüşün haziran ayından itibaren başlayacağını ve üçüncü çeyrekte hızlanacağını belirterek, 2024'ün Merkez Bankası'nın yılsonu tahmini olan yüzde 36'ya yakın bir seviyede gerçekleşeceğini ifade etti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Deprem hariç harcama kontrolüyle sıkılaşacak maliye politikası ile birlikte tüm bu gelişmeler enflasyon beklentilerinin çıpalanmasını sağlayacak ve dezenflasyon sürecini destekleyecektir. Birincil önceliğimiz olan fiyat istikrarı hedefimize ulaşana kadar ne gerekiyorsa yapacağız" dedi.