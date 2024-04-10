IMF verileri paylaştı! Türkiye'nin küresel ekonomideki payı 2 kattan fazla arttı

IMF, G20'nin gelişmekte olan piyasa ekonomilerindeki şokların küresel ekonomiyi giderek daha fazla etkilediğini bildirdi.

IMF, gelecek hafta yayımlanacak Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nda, G20 ülkeleri arasındaki gelişmekte olan piyasa ekonomilerinin küresel ekonomiye etkilerinin değerlendirildiği bölümü yayımladı.

Raporda, 20 yılı aşkın süredir kaydettikleri yıllık ortalama yüzde 6'lık "etkileyici büyümenin" ardından Türkiye'nin de aralarında bulunduğu G20'nin gelişmekte olan piyasa ekonomilerinin artık küresel ekonomik aktivitenin yaklaşık yüzde 30'unu ve küresel ticaretin yaklaşık 4'te 1'ini oluşturduğu belirtildi.

G20'nin gelişmekte olan 10 pazarındaki ekonomik büyümenin son 20 yılda sürekli olarak gelişmiş ekonomilerin büyümesinden daha iyi performans gösterdiği aktarılan raporda, Arjantin, Brezilya, Çin, Hindistan, Endonezya, Meksika, Rusya, Suudi Arabistan, Güney Afrika ve Türkiye'nin, özellikle ticaret ve küresel değer zincirleri aracılığıyla 2000'den bu yana küresel gayrisafi yurt içi hasıladaki (GSYH) paylarını 2 kattan fazla artırarak küresel ekonomiye entegre olmaya devam ettiği ifade edildi.

Bu ekonomilerin küresel piyasaları harekete geçirme potansiyeliyle birlikte küresel değer zincirlerine entegrasyonlarıyla giderek sistemik hale geldiği belirtilen raporda, "Bu durum, bu ekonomilerden kaynaklanan şokların ve aynı zamanda son 10 yılda yaşanan yapısal yavaşlamalarının büyümeye yansımalarının, küresel aktivite üzerinde çok daha büyük sonuçlara yol açabileceği anlamına geliyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

Raporda, 2000'den bu yana Çin başta olmak üzere G20'nin gelişmekte olan piyasa ekonomilerinde yaşanan şokların etkilerinin arttığı ve artık gelişmiş ekonomilerdeki şoklarla kıyaslanabilir boyutlara ulaştığı aktarıldı.

IMF'nin raporunda, G20'nin gelişmekte olan piyasa ekonomilerindeki şokların diğer gelişmekte olan piyasalarda 3 yıl sonra ortaya çıkan üretim değişiminin yüzde 10'unu, gelişmiş ekonomilerde ise yüzde 5'ini etkilediği kaydedildi.