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17 Temmuz 2023 Pazartesi 11:38:00 - Güncelleme:17 Temmuz 2023 Pazartesi 11:38:00

Haziran ayına ilişkin bütçe uygulama sonuçları açıklandı

Kaynak: AA

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Türkiye'nin merkezi yönetim bütçe gelirleri haziranda 268 milyar 225 milyon lira, giderleri 487 milyar 862 milyon lira oldu.

Türkiye'nin merkezi yönetim bütçe gelirleri haziranda 268 milyar 225 milyon lira, giderleri 487 milyar 862 milyon lira oldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, haziran ayına ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, haziranda bütçe gelirleri, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 48,2 artarak 268 milyar 225 milyon liraya, bütçe giderleri de yüzde 130 artışla 487 milyar 862 milyon liraya ulaştı.

Ocak-haziran döneminde ise bütçe gelirleri, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 48,6 yükselerek 1 trilyon 880 milyar 349 milyon liraya çıktı. Bütçe giderleri de aynı dönemde yüzde 101,7 artarak 2 trilyon 363 milyar 577 milyon lirayı buldu.

Böylece merkezi yönetim bütçesi haziranda 219 milyar 637 milyon lira, ocak-haziran döneminde ise 483 milyar 228 milyon lira açık verdi.

Etiketler : BÜTÇE HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI HAZİRAN
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