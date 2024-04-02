VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Yargıtay Başkanı, seçimin 12. turunda da belirlenemedi
Finlandiya'nın Vantaa kentinde bir okulda silahlı saldırı düzenlendi
İsrail saldırılarının hedefi olan WCK, Gazze'de Filistinlilere sıcak yemek sağlıyor
Bakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak
İstanbul'da PKK'ya operasyon: 5 gözaltı
FAST sistemi işlem tutar limitleri artırıldı
02 Nisan 2024 Salı 10:22:00 - Güncelleme:02 Nisan 2024 Salı 10:22:00

FAST sistemi işlem tutar limitleri artırıldı

Kaynak: AA

ABONE OL

Fonların Anlık ve Sürekli Transferi (FAST) sistemi işlem tutar limitleri; 4 Nisan 2024 itibarıyla para transferlerinde 100 bin liraya, FAST-TR karekod kullanılarak gerçekleştirilecek iş yeri ödemelerinde ise 250 bin liraya yükseltilecek.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) duyurusunda, TCMB tarafından geliştirilen ve 8 Ocak 2021 itibarıyla kullanıma açılan yeni nesil anlık ödeme sistemi FAST'in, Türkiye'de ödemeler alanında yarattığı yenilikçi yaklaşım ve katman servisleri ile günün her saati güvenli, hızlı ve kolay bir şekilde ödeme yapılmasına olanak sağladığı, alışveriş işlemlerinde nakit ve kartlı ödeme yöntemlerine alternatif bir yöntem olarak hızla yaygınlaştığı belirtildi.

Duyuruda, şunlar kaydedildi:

"Aralık 2023'te planlanıp FAST katılımcılarına duyurulduğu üzere; kullanıcıların FAST sistemine gösterdikleri ilgi ve ödemeler ekosisteminin dinamik gereksinimleri göz önünde bulundurularak 4 Nisan 2024 itibarıyla FAST işlem tutar limitleri; para transferlerinde 50 bin liradan 100 bin liraya, FAST-TR karekod kullanılarak gerçekleştirilecek dinamik doğrulamalı iş yeri ödemelerinde ise 100 bin liradan 250 bin liraya yükseltilecektir."

Etiketler : fast sistemi işlem tutarı limit para transferleri
Alina Boz-Umut Evirgen çiftinden kırmızı halıda mutluluk pozu

Alina Boz-Umut Evirgen çiftinden kırmızı halıda mutluluk pozu
Uganda'da iyilik hareketi

Uganda'da iyilik hareketi
Serel Yereli, Londra'dan dönüyor

Serel Yereli, Londra'dan dönüyor
İtalya'da bize hayranlar

İtalya'da bize hayranlar
Mehmed: Fetihler Sultanı'nın Hüma Hatun'u Açelya Akkoyun'un güzellik sırrı ortaya çıktı

Mehmed: Fetihler Sultanı'nın Hüma Hatun'u Açelya Akkoyun'un güzellik sırrı ortaya çıktı
Hem aşık oluyor hem korkuyorlar

Hem aşık oluyor hem korkuyorlar
Yoğun bakımda bulunan Kadir İnanır uyandırılacak

Yoğun bakımda bulunan Kadir İnanır uyandırılacak
Cem Yılmaz: Zor nefes alıyorum

Cem Yılmaz: Zor nefes alıyorum
Esra Balamir takı için evlenmek istermiş

Esra Balamir takı için evlenmek istermiş

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX