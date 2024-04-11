Ekonomiye güvenin göstergesi... Türkiye'ye 5 yılda 36 milyar dolar devrede

Dünya Bankası ile Türkiye arasında yapılan 5 yıllık 'ekonomik işbirliği' yürürlüğe girdi. Dünya Bankası, geçen yılın son çeyreğinde Türkiye ekonomisinin yol haritası olan Orta Vadeli Plan'ın (OVP) açıklanmasının ardından Türkiye'ye aktardığı kaynak tutarını artırdığını duyurmuştu. Buna göre banka devam eden 17 milyar dolarlık programa 18 milyar dolar daha ilave edecek. Böylece toplam destek tutarı 35 milyar dolara ulaşacak. İşbirliğine ilişkin değerlendirmede bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Dünya Bankası ile yürüttüğümüz güçlü işbirliği kapsamında gelecek 5 yıllık döneme ilişkin mali işbirliği programı oluşturuldu. Dünya Bankası'nın ilk 3 yıl içinde ülkemize ilave 18 milyar dolarlık finansman sağlayacağı Ülke İşbirliği Çerçevesi Programı, Bankanın İcra Direktörleri Kurulu'nda görüşülerek yürürlüğe girdi" diye konuştu.

ENERJİDE KULLANILACAK

Söz konusu işbirliğinin, Dünya Bankası'nın Türkiye'ye, gelecek 5 yıllık dönemine, ekonomi ve yatırım programına duyduğu güvenin de göstergesi olduğunu belirten Şimşek, "Yeni dönemde ülkemize kaynak akışı artarak devam edecek" dedi. Dünya Bankası'ndan kısa süre önce 3 ayrı proje için 1.5 milyar dolarlık finansman temin edildiğini de hatırlatan Bakan Mehmet Şimşek, bu kaynağın ağırlıklı olarak Türkiye'nin enerji arz güvenliğinin sağlanması ve işletmelerin yeşil dönüşüm sürecinin desteklenmesi için kullanılacağını söyledi.

TÜRKİYE 3'ÜNCÜ SIRADA

Türkiye'nin bankadan uygun koşullu kredi kullanan ülkeler arasında dünyada 3'üncü, bölgesinde ise birinci sırada olduğu belirten Şimşek, yeni programın detaylarını da paylaştı. Türkiye'nin 12'nci Kalkınma Planı önceliklerine uyumlu hazırlanan programın; yüksek ve sürdürülebilir verimlilik artışı, kapsayıcı hizmetler ile istihdam ve dayanıklılığın güçlendirilmesi alanlarına odaklanacağını belirten Şimşek, bu başlıkların Dünya Bankası ile geliştirilebilecek işbirliği alanlarını ortaya koyduğunu dile getirdi.

AFETE DAYANIKLILIĞA VE İHRACATA DESTEK

İşbirliği kapsamında; afetlere karşı dirençlilik, enerji, yeşil dönüşüm, iklim değişikliğiyle mücadele, ihracatın desteklenmesi, reel sektör, altyapı, lojistik, sanayi, tarım, eğitim, sağlık ve kapsayıcılık gibi birçok alanda Dünya Bankası desteğinin sağlanmasının planlandığını vurgulayan Bakan Şimşek, şunları söyledi: "Program, Dünya Bankası kuruluşları olan Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası (IBRD), Uluslararası Finans Kurumu (IFC) ve Çok Taraflı Yatırım Garanti Ajansı (MIGA) tarafından ortaklaşa uygulanacak. Bankanın ülkemizdeki faaliyetlerinin etkisi artırılacak. Bu süreçte, ülkeye özgü zorlukların çözümüne odaklanan, özel sektör katılımını artırmayı hedefleyen ve operasyonlarda bütüncül sonuçları elde etmeyi amaçlayan bir yaklaşım izlenecek."

ÖZEL SEKTÖRÜN GELİŞİMİNDE KULLANILACAK

Ülke İşbirliği Çerçevesi Programı kapsamında Dünya Bankası'nın 3 yıl içinde Türkiye'ye sunacağı ilave 18 milyar dolarlık finansman paketine değinen Bakan Şimşek, "Söz konusu tutarın 6 milyar dolarının IBRD'den, 9 milyar dolarının IFC'den sağlanması bekleniyor. MIGA'nın ise kısa vadeli garantiler aracılığıyla 3 milyar doları harekete geçirmesiyle 3 yıl içinde sağlanacak finansmanın yaklaşık üçte ikisinin özel sektörün geliştirilmesinde kullanılması öngörülüyor" diye konuştu.