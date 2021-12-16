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16 Aralık 2021 Perşembe 09:30:00 - Güncelleme:16 Aralık 2021 Perşembe 09:30:00

Detaylar belli oldu! Asgari ücrette kritik viraj!

Kaynak: Sabah

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Asgari ücret 2022 zammı için kritik viraja girildi. Tespit komisyonu son toplantıya hazırlanırken 2022 yılı ücretlerine yönelik zam artışı beklentisi yüzde 40'ı geçti. Buna göre vergi, prim desteğiyle net asgari ücretin 4 bin lirayı geçmesi bekleniyor. İte haberimizin ayrıntıları...

2022 asgari ücret zammı ne kadar olacak? Asgari ücret tespit komisyonu asgari ücret 2022 zammı için yapacağı son toplantıya hazırlanırken yeni yılda uygulanacak asgari ücreti belirleme ve rakamı işvereni mağdur etmeyecek en üst seviyede tutmak için çalışmalar devam ediyor. Komisyonun bu hafta içinde 4. ve son toplantısını yaparak kararını açıklaması bekleniyor.

Gözler bir yandan asgari ücret 2022 zammı için son toplantıya çevrilmişken diğer yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'da olacak. Görüşmelerin başladığı günden bu yana asgari ücretin enflasyona ezdirilmemesi talimatı veren Erdoğan ile yapılacak görüşme yeni maaş hesaplamaları için anahtar rol oynayacak.

İşçi ve işveren temsilcileri çalışanın eline geçen net ücretin artması için sosyal güvenlik primi işçi payında indirim yapılmasını, asgari ücretin vergi dışı bırakılmasını talep ediyor.

DETAYLAR NETLEŞTİ: BİR BÖLÜMÜNÜ HAZİNE ÜSTLENECEK

Hazine'ye maliyet yaratan unsurlar var. Yaşam maliyeti konusunda komisyonda uzlaşılan rakam ağır işlerde çalışan asgari ücretli için 3 bin 576 lira. Bunun üzerine asgari ücretteki SGK işçi priminin 5 puanlık bölümünü Hazine'nin üstlenmesi konusunda işçi ve işveren mutabık kaldı.

Yine gelir vergisi ilk diliminin asgari ücretin brütü tutarına yükseltilmesi konusunda da işçi ve işveren arasında bir mutabakat var.

BAŞKAN ERDOĞAN'LA PAYLAŞILACAK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in asgari ücrete ilişkin yapılan görüşmelerle ilgili son noktayı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la paylaşması bekleniyor. Bu görüşmenin ardından nihai kararın kamuoyu ile paylaşılması bekleniyor.

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İŞÇİ VE İŞVEREN ARASINDAKİ ANLAŞMAYI SABAH YAZMIŞTI

Milyonlarca çalışan asgari ücretin açıklanmasını merakla beklerken, işveren ile işçi sendikaları SGK priminin 5 puan düşürülmesi konusunda uzlaştığı aktarıldı

DÜŞEN PRİM KATSAYISI İLE KESİNTİ DE AYNI ORANDA DÜŞECEKTİ

Edinilen son dakika bilgisine göre hükümetin de teklifi uygun görmesi halinde SGK primi yüzde 14'den yüzde 9'a düşecek. İşverenden yüzde 6, işçilerden de yüzde 3 prim kesilecekti.

BU FORMÜL DE GERÇEKLEŞİRSE ASGARİ ÜCRETLİ 250 TL DAHA FAZLA KAZANACAK

Asgari ücrete yüzde 35-40 arasında zam yapıldığı taktirde asgari ücretli çalışanın cebine ayda net 250 lira fazla para girecek. İşverenlerin de işletme maliyeti düşecek. İşçilerin eline 4 bin lira ücret geçmesi için primlerin indirilmesi haricinde, vergi dilimi ve vergi matrahında değişiklik yapılması, işsizlik Fonu'ndan istifade edilmesi gibi formüller üzerinde de çalışılıyor.

AK PARTİ'DEN ASGARİ ÜCRET 2022 AÇIKLAMASI

Öte yandan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş da yaptığı son dakika açıklamalarında asgari ücretle ilgili önemli ifadeler kullandı.

Kurtulmuş'un sözlerinden önce çıkanlar şöyle: Çalışma Bakanlığımız asgari ücret 2022 zammı konusundaki beklentileri tespit etti. İşçi sendikalarının beklentileri geldi masaya. 2022 yılı maaşları için hakkaniyetin teslmi edildiği bir asgari ücret tespiti olacaktır. Şu aşamada rakam söylemek doğru olmaz. Müzakere devam ediyor.

Etiketler : asgari ücret 2022 zam enflasyon
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