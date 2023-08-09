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09 Ağustos 2023 Çarşamba 12:11:00 - Güncelleme:09 Ağustos 2023 Çarşamba 12:11:00

Deniz üstü RES için aday YEKA'ların büyüklükleri belirlendi

Kaynak: AA

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Bandırma açıklarında 1111 kilometrekare, Bozcaada kıyılarında 299 kilometrekare, Gelibolu açıklarında 75,6 kilometrekare ve Karabiga kıyılarında 410 kilometrekare alan aday YEKA olarak tahsis edildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, deniz üstü rüzgar enerjisi için belirlenen aday Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı'na (YEKA) ait sahaların büyüklüklerini belirledi.

AA muhabirinin Bakanlıktan aldığı bilgilere göre, deniz üstü rüzgar enerjisinde Bandırma açıklarında 1111 kilometre kare alan, Bozcaada açıklarında 299 kilometrekare, Gelibolu açıklarında 75,6 kilometrekare ve Karabiga kıyılarında 410 kilometrekare alan aday Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) olarak tahsis edildi.

Söz konusu sahalar için ilgili kurum ve kuruluşlardan görüşlerin alınmasına müteakip seçilecek belirli sahalarda meteorolojik ve oşinografik analizler ve ölçümlerden oluşan ön fizibilite etütleri yapılacak.

Ayrıca teknik, yasal, ekonomik analizler ve kapasitenin belirlenmesine yönelik faaliyetler gerçekleştirilecek. Çalışmaların sonuçlarına göre deniz üstü RES kurulumuna yönelik faaliyetler yürütülecek.

ENERJİ BAĞIMSIZLIĞI İÇİN DENİZ ÜSTÜ RÜZGAR ENERJİSİ

Türkiye'nin 2053 "net sıfır emisyon" hedefleri doğrultusunda bakanlık tarafından Türkiye Ulusal Enerji Planı geçen yıl sonunda yayınlanmıştı. Bu plana göre, deniz üstü rüzgar enerjisinde 2035 yılına kadar 5 gigavatlık bir kapasiteye ulaşılması planlanıyor.

Dünyada enerji üretiminde fosil kaynakların yerini büyük bir hızla yenilenebilir enerji kaynakları alıyor.

Yenilenebilir enerji kaynaklarının, çevreyle dost teknolojilere sahip olması ve konvansiyonel elektrik üretim yöntemleriyle bu kaynakların arz güvenliğine önemli katkı sağladığı ifade ediliyor.

Ayrıca ekonomik hale gelmiş olması nedeniyle, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de yenilenebilir enerji yatırımları, arz güvenliğinde önemli bir yer tutuyor.

Öte yandan, Küresel Rüzgar Enerjisi Konseyi raporuna göre 2022 yılı içerisinde 8,8 gigavat deniz üstü rüzgar enerjisi santralinin kurulumunun gerçekleşmesiyle birlikte deniz üstü rüzgar enerjisi gücü 64,3 gigavata ulaştı.

Rapora göre, 2023-2027 döneminde dünyada 130 gigavat kapasiteli deniz üstü rüzgar enerjisi santralinin daha kurulması öngörülüyor.

Etiketler : Yenilenebilir enerji kaynakları Küresel Rüzgar Enerjisi Konseyi fosil kaynaklar
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