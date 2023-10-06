Bilecikli kestane kabağı üreticileri baraj sayesinde 17 yıldır iyi verim alıyor

Köyde 2006 yılında inşa edilen Kızıldamlar Baraj Göleti sayesinde bol suya kavuşan üreticiler, lezzetiyle ilgi gören kestane kabağının büyük bölümünü tezgahlara düşmeden tarladan satıyor.

Hem baraj hem de İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün "bilinçli tarım" uygulamasıyla verimlilikte yüzde 80 artış sağlandı.

Kızıldamlar Köyü Muhtarı Metin Gezen, AA muhabirine, köyün 100 haneden oluştuğunu söyledi.

Sulama olmadan kestane kabağının yetişmediğini belirten Gezen, şöyle konuştu:

"Bu sene sezonumuz çok iyi başladı. Verimlerimizi iyi. Bu sezon kalitenin en üst seviyesine çıktığımıza inanıyorum. İstanbul başta olmak üzere Marmara, İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerine kabağımızı pazarlıyoruz. Üretici olarak bundan mutluluk duyuyoruz. Türkiye genelinde en kaliteli kabağın bizde olduğuna inanıyorum. Şu anda yüzde 70-80'i satıldı."

Gezen, köyün bulunduğu 350 metre rakımın, kabak üretiminde aranan yüksekliklerden olduğunu dile getirdi.

Çoğunlukla tatlısı yapılan kestane kabağının raf ömrünün uzun olduğunu vurgulayan Gezen, "Geçen yıldan evlerimizde kabaklarımız var, herhangi bir bozulma olmadı. 500 dönüme yakın bir arazide ekimi yapıldı ve 1000 ton rekolte bekliyoruz. Şu anda 8 liradan pazarlamasını yapıyoruz ve fiyatlardan memnunuz." dedi.

Üretici Metin Demirkapı da 2009'da başladığı kabak üretiminden memnun olduğunu, dekar başına 2 ton rekolte beklediğini ifade etti.