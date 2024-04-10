Bakan Şimşek uyardı... Kira beyannamesinde 'pişmanlık' çağrısı

Kira beyannamesi verme dönemi 5 Nisan'da sona erdi. Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'ten kira gelirini beyan etmeyenlere 'pişmanlık' çağrısında bulundu. Şimşek, "Gelir İdaresi Başkanlığı, beyan döneminin sona ermesinin ardından kira, ücret ve değer artışı kazancı kaynaklı gelir elde etmesine rağmen beyanname vermeyen mükellefleri tespit etti. Bu mükellefler, haklarında cezalı işlem yapılmak üzere en kısa süre içinde vergi dairelerine gönderilecek. Gelir elde etmesine rağmen beyanname doldurmayanlar, vergi dairelerinden yazı gelmeden pişmanlık hükümlerinden yararlanarak beyanname verebiliyor. Pişmanlıkla beyanname verildiğinde ceza kesilmiyor" dedi. Şimşek, beyannamenin, Hazır Beyan Sistemi ile internetin olduğu her yerden verilebildiğini ve verginin de yine bu sistem üzerinden banka kartı ya da kredi kartı ile çevrim içi ödenebildiğini söyledi.

VERGİ KAÇAĞINA SIKI TAKİP

Kayıt dışılığı azaltmak, rekabet ortamını iyileştirmek için adım atmaya devam edeceklerini belirten Bakan Şimşek, "Kira denetimleri kapsamlı ve tüm ülke çapında yürütülüyor. Adil rekabet ve mali disiplin için kayıt dışılıkla mücadeleyi güçlendiriyoruz. Vergi kaçağına sebep olanların üzerine kararlılıkla gidilecek" dedi.

126.9 MİLYAR LİRA VERGİ BEYANI