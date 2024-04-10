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10 Nisan 2024 Çarşamba 07:39:00 - Güncelleme:10 Nisan 2024 Çarşamba 07:39:00

Bakan Şimşek uyardı... Kira beyannamesinde 'pişmanlık' çağrısı

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Kira kazancı kaynaklı gelir elde etmesine rağmen beyanname vermeyen mükelleflerin tespit edildiğini belirten Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, “Pişmanlıkla beyanname verildiğinde ceza kesilmiyor” dedi.

Kira beyannamesi verme dönemi 5 Nisan'da sona erdi. Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'ten kira gelirini beyan etmeyenlere 'pişmanlık' çağrısında bulundu. Şimşek, "Gelir İdaresi Başkanlığı, beyan döneminin sona ermesinin ardından kira, ücret ve değer artışı kazancı kaynaklı gelir elde etmesine rağmen beyanname vermeyen mükellefleri tespit etti. Bu mükellefler, haklarında cezalı işlem yapılmak üzere en kısa süre içinde vergi dairelerine gönderilecek. Gelir elde etmesine rağmen beyanname doldurmayanlar, vergi dairelerinden yazı gelmeden pişmanlık hükümlerinden yararlanarak beyanname verebiliyor. Pişmanlıkla beyanname verildiğinde ceza kesilmiyor" dedi. Şimşek, beyannamenin, Hazır Beyan Sistemi ile internetin olduğu her yerden verilebildiğini ve verginin de yine bu sistem üzerinden banka kartı ya da kredi kartı ile çevrim içi ödenebildiğini söyledi.

VERGİ KAÇAĞINA SIKI TAKİP

Kayıt dışılığı azaltmak, rekabet ortamını iyileştirmek için adım atmaya devam edeceklerini belirten Bakan Şimşek, "Kira denetimleri kapsamlı ve tüm ülke çapında yürütülüyor. Adil rekabet ve mali disiplin için kayıt dışılıkla mücadeleyi güçlendiriyoruz. Vergi kaçağına sebep olanların üzerine kararlılıkla gidilecek" dedi.

126.9 MİLYAR LİRA VERGİ BEYANI

Beyanname döneminin sonuçlarına ilişkin de bilgi veren Şimşek, "5 Nisan'da sona eren beyan dönemi içinde kira, ücret, menkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlardan gelir elde eden 1 milyon 811 bin mükellef beyanname verdi. Söz konusu mükellefler tarafından verilen beyannameler ile 399.2 milyar lira matrah ve 126.9 milyar lira vergi beyan edildi. Geçen yıla oranla beyanname sayısında yüzde 27, matrahta yüzde 107 ve hesaplanan vergide yüzde 101 artış gerçekleşti" diye konuştu.

Etiketler : kira vergi beyanname
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