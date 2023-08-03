Bakan Şimşek 2024 yılını işaret etti: Enflasyon düşmeye başlayacak
Kaynak: AA
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla temmuz ayı enflasyon rakamlarını değerlendirdi. Bakan Şimşek enflasyon rakamlarının piyasa beklentileriyle uyumlu gerçekleştiğini belirterek, "Dezenflasyon ile fiyat istikrarının hedeflendiği bir geçiş sürecindeyiz. Para politikası duruşunun olumlu etkisiyle 2024 yılı ortasından itibaren yıllık enflasyon düşmeye başlayacak" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla temmuz ayı enflasyon rakamlarını değerlendirdi.
Bakan Şimşek'in paylaşımının tamamı şu şekilde:
Mali tedbirler, döviz kuru gelişmeleri ve ücret artışlarının etkisiyle enflasyon Temmuz'da yıllık yüzde 47,8 ile piyasa beklentileriyle uyumlu gerçekleşti. Dezenflasyon ile fiyat istikrarının hedeflendiği bir geçiş sürecindeyiz. Para politikası duruşunun olumlu etkisiyle 2024 yılı ortasından itibaren yıllık enflasyon düşmeye başlayacak. Dezenflasyon sürecini mali disiplinle destekleyeceğiz. Politikalarımızın temel amacı orta vadede enflasyonu kalıcı olarak tek hanelere indirmektir.
Mali tedbirler, döviz kuru gelişmeleri ve ücret artışlarının etkisiyle enflasyon Temmuz'da yıllık yüzde 47,8 ile piyasa beklentileriyle uyumlu gerçekleşti.— Mehmet Simsek (@memetsimsek) August 3, 2023
Dezenflasyon ile fiyat istikrarının hedeflendiği bir geçiş sürecindeyiz.
Para politikası duruşunun olumlu etkisiyle 2024...
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