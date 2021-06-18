Alman ve Ruslar Türkiye için gün sayıyor! Turizme aşı dopingi
Aşılama hızlandı, turist akını bekleniyor. Günlük 1.5 milyonu aşan aşılama ve vakalardaki hızlı düşüşün ardından Almanya ve Fransa seyahat kısıtlamalarını gevşetti, Rusya uçuşları 22 Haziran'da açıyor.
Aşılamanın hızlanmasıyla, turizmde beklenen hareketlilik nihayet başlıyor. Rusya 22 Haziran itibarıyla yeniden Türkiye uçuşları başlatma kararı alırken, Almanya da 25 Haziran'dan itibaren turistik gezi ve ziyaretler için üçüncü ülkelere olan kısıtlamaları gevşettiğini açıkladı. Buna göre Avrupa İlaç Ajansı (EMA) tarafından onaylanan aşıları tam olanlar Almanya'ya turistik seyahatte bulunabilecek.
BÜYÜK İLGİ VAR
Almanya'nın bu kararı Türkiye'de yaşayan ve BioNTech aşısından çift doz yaptıranların da artık Almanya'ya turistik ziyaret yapabileceği anlamına geliyor. Buna göre, yolcuların Almanya'ya girişlerde en az 14 gün önce aşı yaptırıldığına dair ilgili ülke resmi otoritelerince düzenlenen belgeyi ibraz etmeleri gerekecek. Diğer taraftan Alman turistler de Türkiye'ye gelmek için gün sayıyor. Turizmciler Rus ve Alman turistlerden Türkiye'ye büyük ilgi olduğunu belirtiyor. Fransa da, Türkiye'yi seyahat kısıtlaması getirilen 'kırmızı ülkeler' listesinden çıkarmıştı. Karantina uygulamasının kaldırılmasıyla Fransız turist sayısında da artış bekleniyor.
RUSYA 22 HAZİRAN İTİBARIYLA TÜRKİYE'YE UÇUŞLARI BAŞLATIYOR
Rusya'dan Türkiye'deki tatil bölgelerinde sıhhi ve epidemiyolojik durumu yerinde incelemek amacıyla gönderilen heyet, bugün Antalya'dan ayrılıyor. Rus heyet Türkiye'deki güvenli turizm tedbirlerini yerinde inceledi. Heyetin incelemelerinden olumlu sonuç çıktı. Moskova, 22 Haziran itibariyle Türkiye ile hava bağlantılarını yeniden açma kararı aldı.
- Alman ve Ruslar Türkiye için gün sayıyor! Turizme aşı dopingi
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