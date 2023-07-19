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19 Temmuz 2023 Çarşamba 14:27:00 - Güncelleme:19 Temmuz 2023 Çarşamba 14:27:00

Akdenizli hazır giyimcilerden yılın ilk yarısında 170,4 milyon dolarlık ihracat

Kaynak: AA

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Akdeniz Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (AHKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Tekin, ocak-haziran döneminde 170,4 milyon dolarlık dış satım gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Tekin, yazılı açıklamasında, bu yılın ilk 6 ayında 18 bin 978 ton ürünü ihracat pazarlarında değerlendirdiklerini belirtti.

Birliklerinin ocak-haziran dönemi dış satımına ilişkin bilgi veren Tekin, "AHKİB 2023'ün ilk yarısında Türkiye'ye 170,4 milyon dolar döviz kazandırdı." ifadesini kullandı.

Tekin, bazı pazarlarda dikkati çeken artışlar yakaladıklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Söz konusu dönemdeki ihracatımızda yüzde 21 pay ve 35,6 milyon dolarla Hollanda birinci sırada yer aldı. Bu ülkeyi, yüzde 20 pay ve 33,9 milyon dolarla İspanya, yüzde 11 pay ve 19,5 milyon dolarla Almanya takip etti. İhracat hacminde en güçlü artışların yakalandığı ülkeler, yüzde 94 bin artış ve 4 milyon dolarla Suudi Arabistan ile yüzde 1214 artış ve 8,8 milyon dolarla Rusya oldu. Yılın ilk yarısında bayan dış giyim, bay dış giyim ve suni-sentetik makine halıları bölge ihracatımızın yüzde 81'ini oluşturdu. Bayan dış giyimde 86,7 milyon dolarlık, bay dış giyimde 38 milyon dolarlık, suni-sentetik makine halılarında 14,4 milyon dolarlık ihracat değerine ulaştık."

Etiketler : DIŞ SATIM DÖVİZ EKONOMİ
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